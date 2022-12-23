وطن النهار

زارت مدير جامعة الكويت بالإنابة د. سعاد الفضلي كلية طب الأسنان، حيث ناقشت مواضيع عدة تضمنت تطوير العملية التعليمية والإكلينيكية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يحافظ على جودة ومستوى التعليم والتدريب لطلبة الكلية، كما تم القيام بجولة ميدانية في مختبرات كلية طب الأسنان وعياداتها.

وأشادت مدير الجامعة بالمستوى العالمي لقوة التدريب في عيادات الكلية، والتي تجلت بمهارات الطلبة التي تعد امتدادًا لمهارات أساتذتهم، معربة عن فخرها باستعدادات كلية طب الأسنان وانبهارها بمخرجاتها؛ حيث تواجد خلال الزيارة بعض الخريجين ممن حضروا إلى الكلية والعيادات لممارسة المزيد من التدريب.

من جانبه رحب القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د. راشد العازمي بهذه الزيارة، والتي جرى خلالها استعراض آلية التعليم والتدريب في الكلية، موضحاً أن العيادات تمت تهيئتها بنظام رعاية طب الأسنان الشاملة بحيث يمارس الطالب ويطبق ما تعلمه بشكل عملي ببيئة مطابقة تماما لعيادات طب الأسنان سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، مؤكداً السعي الدائم للكلية في الحفاظ على جودة التعليم الذي يميز مخرجاتها.

على صعيد آخر افتتحت مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد كلية العلوم الطبية والتأهيلية د. سعاد الفضلي مركز التدريب والاستشارات للكلية، وذكرت خلال كلمتها الافتتاحية أن المركز يعدّ مشروعًا ضخمًا، ويخدم جامعة الكويت والقطاع الصحي والمجتمع من خلال تقديم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، متمنية الاستفادة الكاملة من هذا المركز لتطوير القطاع الطبي والصحي من قِبل جميع منتسبي جامعة الكويت ووزارة الصحة.

وشكرت القائمين على تأسيس هذا المركز من جميع أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري ومكتب مساعد العميد لشؤون التدريب والاستشارات على ما قاموا به في الفترة الأخيرة من جهود لإنجاز هذا المشروع في أحسن صورة، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أثنى مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والاستشارات والتدريب د. محمد نظر على دور أ.د. سعاد الفضلي بتحويل فكرة إنشاء مركز التدريب والاستشارات إلى واقع ملموس يخدم المجتمع الكويتي كافة وينمي المهارات العلمية والذهنية والجسدية مثل التأهيل الجسدي في حركة المفاصل والعضلات، والتأهيل الذهني مثل التركيز والانتباه وتنشيط الذاكرة والمخ.

