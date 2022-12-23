وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الدفاع بإطلاق خدمة الكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل?) وهي خدمة تلقي (الاقتراحات والشكاوى) لإدارة خدمة المواطن. وبين انه وتعزيزاً لتواصل وزارة الدفاع مع المواطنين بات بالامكان استخدام هذه الخدمة مباشرة لتوجيه اي مقترحات او رفع شكاوى تتعلق بالوزارة مباشرة من خلال قائمة (خدمات) داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل). و أشار كاظم إلى ان اهتمام المؤسسة العسكرية برصد وتلقي مقترحات المواطنين من خلال هذه الخدمة سوف يسهم في تطوير وتعزيز رؤيتها وتقييم خدماتها الالكترونية المتاحة للأفراد. من جانب آخر أعلنت وزارة الإعلام عن اطلاقها ثلاث خدمات خاصة بها عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) ضمن خطة اهداف استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي.