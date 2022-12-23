وطن النهار

لا يقوم مفهوم المدن والمجتمعات الخضراء بأنظمتها البيئية الصحية إلا من نواتها الأولى أي المنزل ذي الجودة العالية لحياة أفراده ما يوجب توافر عناصر جمالية وصحية في وجه التلوث بأشكاله البصري والبيئي وغيرها ويمكن تلمس ذلك بتوجه العديد من الأسر الكويتية نحو الزراعة المنزلية (البستنة) بأشكالها التقليدية والحديثة.

ولا يتوقف الأمر بالطبع عند الجانب الجمالي والصحي، فالكويتيون عموما ليسوا حديثي العهد بممارسة الزراعة بمفهومها العام إذ تغطي جزءا ليس بالهين من أمنهم الغذائي، ولوحظ في الآونة الأخيرة توجه العديد من المواطنين نحو الزراعة المنزلية لإنتاج الخضراوات والفواكه اليومية والموسمية التي تثري موائدهم لما في ذلك من فوائد صحية وبيئية ملحوظة.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه المزارعين المنزليين إن صح التعبير من الناحية البيئية ومحدودية ما تجود به التربة في مناخنا الصحراوي القاحل فإن البعض استطاع التغلب على هذه المصاعب وإنتاج ما تجود به زراعتهم بلجوئهم إلى الطرق الحديثة والمبتكرة التي مكنتهم من إنتاج محصول زراعي معتبر مثل الخضراوات والفواكه بمختلف أنواعها.

وأجمع مزارعون منزليون في لقاءات متفرقة على أن الزراعة المنزلية أضحت شغفا وهواية يستمدون منها الفوائد سواء على الجانب الشخصي كالانضباط والصبر والمثابرة ويكمن الجانب الروحي منها بالتسلية واستغلال وقت الفراغ ونشوة الإنجاز في رؤية حصاد ثمارهم وتفتح نباتاتهم.

وقالوا انهم يستعينون بالمياه العذبة التي توفرها الدولة لجميع المنازل ما يساعدهم على إرواء مزارعهم المنزلية والمحافظة على اخضرارها وانتعاشها.

وأضافوا أن بعض المحاصيل كالزعتر والبقدونس والكرفس والخيار والتوابل بحاجة إلى جودة أعلى من المياه العذبة الطبيعية التي تحافظ على انتظام نسبة قلوية التربة فارتفاع نسبة قلويتها يأتي نتيجة ارتفاع قلوية المياه المستخدمة في ري النباتات ما من شأنه زيادة نسبة الصوديوم على حبيبات التربة ويؤثر بالتالي سلبا على إنتاج المحاصيل مؤديا ذلك لذبولها وموتها.

وأوضحوا أن استخدام حمض الفسفوريك يعتبر من أهم الحلول المتوافرة للتحكم في قلوية المياه المستخدمة لري التربة والنباتات ويمكن شراؤه من محال الأدوات الزراعية تحت أسماء تجارية مختلفة.

وأشاروا إلى ضرورة استخدام احتياطات السلامة لأن التعرض للحمض مباشرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية يمكن تجنبها من خلال ارتداء النظارات الواقية والقفازات اليدوية وغيرها.

وقالوا إن المناخ الجاف يشكل تحديا ليس سهلا في إنتاج المحصول الزراعي خصوصا على بعض الفاكهة والخضراوات التي تحتاج لأجواء معتدلة ومائلة للرطوبة إلى حد ما كالجزر والفجل والجرجير والخس.

واضافوا أن بناء محمية منزلية مغطاة بات من الحلول العصرية التي استطاعت تحقيقها للتغلب على حدة الطقس وحرارته للحفاظ على زهوة نباتاتها واستمراريتها بالإثمار والنماء.

واكدوا إن الزراعة المنزلية أتت بعائد جميل وإيجابي انعكس على صحتها النفسية والجسدية إذ ارتبطت وجدانيا بما تزرعه فالنباتات نعمة إلهية لا تبخل على من حولها بأطيب الثمرات وتجود على البيئة بصفاء النسيم وتتجلى بمنظر يبهج الأبصار.

وعلى الصعيد الجسدي، افادوا بأن الزراعة المنزلية تعتبر أحد أنواع التأمل والرياضة التي ترفع من أداء لياقتها البدنية ومرونتها الجسدية مما ينعكس على صحة القلب والعظام والعضلات فالتعرض لأشعة الشمس المفيدة من خلال الزراعة يزودها بجرعة فيتامين «د» الذي يعاني من نقصانه العديد من الأشخاص.

وبشأن الحلول لمشكلة قلة المساحة التي تواجه المزارعين المنزليين قالوا: إن من الممكن استغلال مساحات المنزل كالسطح والفناء (الحوش) والنوافذ في حال عدم توافر المساحة الكافية.

وأضافوا أن شراء الأوعية المستخدمة لزراعة النباتات (أصيص) وتبني النظام الأفقي الذي يعتمد على زراعة النباتات عموديا عوضا عن أخذها حيزا من مساحة الأرض من شأنهما فتح آفاق المزارع لتنويع زراعته بصورة أكثر شمولية، حيث استطاعوا من خلال تلك الحلول إنتاج شتى أنواع الفاكهة منها على سبيل الحصر الخوخ والتفاح والتين وغيرها.

