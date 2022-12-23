وطن النهار

دأبت هيئة الزراعة والثروة السمكية على تقديم شتى أنواع الدعم لمن يرغب ببدء الزراعة المنزلية ولا يقتصر الدعم على من يمتهن العمل الزراعي بشكله الاحترافي بل يصل كذلك إلى الهواة المبتدئين ممن يرغبون في استثمار أوقات فراغهم بهواية مشوقة ذات عائد مثمر يؤمن فيه جزءا من أمنه الغذائي من خلال زراعة حديقته المنزلية والأفنية المرافقة لها.

ففي كتيب إرشادي لهيئة الزراعة بعنوان «تهيئة الحديقة المنزلية للزراعة» يخضع تصميم الحدائق المنزلية للعديد من الضوابط المهمة الواجب على المزارع المنزلي اتباعها ومن شأنها ان تضفي منظرا جماليا وجودة بيئية صحية للحديقة المنزلية ومحاصيلها الزراعية.

ووفق الكتيب فإن أول تلك الضوابط هو إعداد وتجهيز التربة وضبطها لتتماشى مع المناسيب المطلوبة كتمديد أنابيب الري وفقا للمخطط المعد للحديقة المنزلية ثم يأتي تجهيز أحواض الزهور ومواقع المسطحات والشجيرات وتسميدها بالأسمدة العضوية. ويكمن أهم أهداف إنشاء الحديقة المنزلية في تخصيص ركن لزراعة الخضراوات والفواكه المستخدمة في الطعام تحقيقا للأمن الغذائي المنشود خصوصا الخضراوات ذات دورة الحياة القصيرة التي تعتبر من أنسب أنواع الزراعة في حديقة المنزل كالخضراوات الورقية والطماطم والجزر وغيرها من المحاصيل سريعة النمو مع أهمية اتباع نظام الدورة الزراعية للمحافظة على خصوبة التربة.

ولم يغفل الكتيب عن ضرورة إجراء الصيانة الدورية للحديقة المنزلية كالعناية بالنباتات والتربة الزراعية وجودة المياه وجميع مكونات الحديقة لضمان استدامتها وجودتها ويمكن القيام بذلك من قبل المزارع بنفسه أو بواسطة فني متخصص لضمان استدامتها.

كما توفر الهيئة لجميع هواة الزراعة المنزلية أو من يرغب في الانخراط بهذه الهواية العديد من دورات التدريب الإرشادية التي تخولهم لمعرفة أسس الزراعة المنزلية ولا يقتصر ذلك على ذلك فحسب بل تقوم كذلك بتوزيع الشتلات بشتى أنواعها المختلفة على جميع الهواة من المواطنين والمقيمين بأسعار رمزية ليبدأ الراغبين في ممارسة الزراعة بكل سلاسة واقتدار.

وعلاوة على ذلك توفر الهيئة الكتيبات العلمية التي تمكن المزارع من معرفة أبجديات إنتاج المحاصيل الزراعية وأنواعها ومواسمها ليس ذلك فحسب بل توفر المعلومات التي تساعد على زراعة أشجار الزينة التي من شأنها أن تضيف للمنزل لمسة تساهم في مكافحة التلوث البصري وتحسين جودة البيئة المحيطة. ومن شأن تلك الكتيبات نشر التوعية والمعلومة القيمة التي تسهم كثيرا في تجنب الآفات الزراعية وتزويد المعني بالأساسات التي يجب على كل مزارع منزلي الاطلاع عليها لاسيما التي تختص بمكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيب المحاصيل التي اجتهد المزارع المنزلي على تحصيلها.

