مال وأعمال

فيما يوجه ديوان المحاسبة انتقادات كبرى وكثيرة للوزارات والجهات الحكومية ومنها وزارة المالية التي قال الديوان في آخر تقرير له أنها لم توضح اسباب النقص والزيادة في الايرادات وعدم تحري الدقة بالبيانات وتدني الصرف على التنمية وعدم تحصيل المستحقات الحكومية وطريقة التصرف في املاك الدولة وغيرها الكثير من الملاحظات، لكن انعكس الأمر هذه المرة فبعد ان كان ينتقد بات يٌنتقد، حيث وجهت وزارة المالية حزمة انتقادات للديوان!

وكشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، عن أن ديوان المحاسبة لم يلتزم بالتقدير الدقيق لإيراداته، مع عدم الالتزام بتعميم وزارة المالية الخاص بإعداد تقديرات وميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد الواجب اتباعها وفق التعميم رقم 6 لسنة 2017. وبين الرشيد في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، على أهم الملاحظات الواردة على الإيرادات الخاصة بديوان المحاسبة أن الديوان قام باستغلال جزء من المساحة داخل مبناه باحضار شركات دورية لعرض وبيع منتجات لموظفي الديوان دون طرح مزايدة عامة، علماً بأن هذه المساحة تعتبر أملاك دولة عامة، حيث كان على الديوان القيام بطرح مزايدة عامة تتقدم عليها أكثر من شركة ويتم الترسية على العطاء الأعلى، تزامناً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة بتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية.

وبين الرشيد أن الديوان لم يلتزم بالتعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية التي ينص في توجيهه على أنه «في إطار التوجيهات الأساسية التي تنتهجها وزارة المالية تنفيذاً للسياسة العامة للدولة في تنمية الإيرادات ولما للمزايدات من مردود مالي يندرج تحت إيرادات الميزانية العامة للدولة. وقال الوزير: إن ديوان المحاسبة قام باستغلال الصلاحيات الممنوحة له وفق قانون إنشاءه رقم 30 لسنة 1964، بزيادة رواتب الموظفين، حيث بالغ الديوان في زيادة الرواتب، ما يسبب اختلالات في سلم الرواتب بين ديوان المحاسبة ونظرائه من الجهات الرقابية وعليه لم يلتزم الديوان بقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2018/ 2019 والتي تنص على ضرورة اتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات الجادة نحو ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها والعمل على معالجة اختلالات التي تعرض لها الاقتصاد، وذلك في إطار التوجه نحو المزيد من ضبط وترشيد الإنفاق العام وفق قرار مجلس الوزراء في 2014.

ومن بين الملاحظات التي ذكرها وزير المالية، ما يتعلق بالمبالغة الشديدة في تقدير اعتمادات الميزانية في الباب الأول بالسنة المالية 2018/2019، حيث بلغت تلك التقديرات 54.85 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الوفر 8 ملايين دينار، مع العلم أن ديوان المحاسبة قام بزيادة الرواتب وتعيين موظفين جدد في السنة المالية 2018/2019.

كما ذكر الوزير أن ديوان المحاسبة قام بإجراء بعض المناقلات على بعض بنود المصروفات التي لم يتم الاستفادة منها وعدم الأخذ بالاعتبار العمل على معالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد.

كما أبدى الوزير في ملاحظاته، تكرار الديوان إيفاد عدد من الموظفين إلى دورات تدريبية خارجية تحت مسمى مهمة تطويرية على نوع تدريب خارجي، علماً أنه لا يوجد في تعاميم وزارة المالية أي نوع مصروف باسم مهمة تطويرية وهذه المخالفة مكررة من سنوات مالية سابقة وسبق تنبيه المختصين في ديوان المحاسبة. وأشار إلى إيفاد الديوان موظفيه إلى مؤتمرات خارجية خلال السنة المالية 2018/2019 على نوع تدريب خارجي، بدلاً من قيدها على حساب نوع مهمات رسمية بالخارج وكذلك التدريب الخارجي بالسنة المالية الحالية 2018/2019. ومن بين الملاحظات استمرار الديوان بالحجز من مكاتب سفريات تجارية على الرغم من توجيه الجهة في تقارير المالية السابقة إلى ضرورة الالتزام بالشراء من الخطوط الجوية الكويتية.

كما أشار الرشيد إلى قيام العديد من القياديين والموظفين بحجز تذاكر السفر على الخطوط الكويتية عن طريق مكتب سفريات تجاري وليس مباشرة من الخطوط الكويتية ما يعد هدراً للمال العام. وأفاد الوزير في الملاحظات الواردة من وزارة المالية بوجود موظفين غير كويتيين بديوان المحاسبة بلغ عددهم 189 موظفاً بمرتبات سنوية 1.39 مليون دينار بخلاف المزايا العينية الأخرى، وهو ما يعد عدم التزام بقرار تكويت الوظائف الحكومية وتطبيق سياسة الإحلال.

