مال وأعمال

تزامناً مع أزمة تناقص بعض السلع والأدوية في المستشفيات، كشفت مصادر ذات صلة لـ «النهار» أن وزارة المالية تقوم بسداد ميزانيات الوزارات المختلفة أولا بأول، موضحة أن تأخر بعض الوزارات في سداد مستحقات الشركات والموردين ليس من مسؤولية وزارة المالية.

وأضافت المصادر، أن الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية عليها ان تقوم بسداد الالتزامات والمستحقات للموردين والشركات وفق خططها وانظمتها الخاصة، مشيرة الى ان نقص بعض السلع في الأسواق وكذا بعض الادوية ليس من صميم عمل وزارة المالية، انما يعود لكل جهة على حده وكيفية التنسيق لسد النقص وسداد المستحقات تجنباً للتأخير.

ولفتت الى ان إلقاء اللوم على وزارة المالية ليس مبرراً نظراً لان الوزارة تقوم بسداد الميزانيات للوزارات والجهات المختلفة بشكل دوري منتظم، منوهة الى ان بعض الموردين يشكو من تأخر المستحقات منذ سنوات وهي ليست بالفترة القصيرة، مؤكدين ان تلك المشكلة ليس لها علاقة مباشرة بنقص المنتج بل تعد مشكلة إدارية وتنسيقية بحته داخل الجهات المختلفة.

