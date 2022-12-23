مال وأعمال

حذّر اتحاد المصارف العملاء من تحميل تطبيق ANYDESK وذلك لانه يمكن من خلاله التحكم بهاتفك والدخول لحسابك البنكي وسرقته.

وتأتي تحذيرات اتحاد المصارف في اطار حرصه على مصالح وأموال السادة العملاء او بالتنسيق مع البنك المركزي ضمن جهود الحملة الوطنية لتوعية العملاء «لنكن على دراية» لحماية العملاء تجنبا لما قد يتعرضون له من عمليات النصب والاحتيال، واتباع تعليمات حملة «لنكن على دراية» وما تنشره البنوك من تحذيرات على مواقعها أو وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن حرصا منها على عدم تعرض عملائها لمخاطر عمليات الاحتيال .

