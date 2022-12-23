مال وأعمال

فيما يتوقع إضرابات عدة تهز بريطانيا في وقت حرج.. والسبب الأجور والتضخم، اوضحت الخطوط الجوية الكويتية انه بناءً على توصيات سلطات المطار في المملكة المتحدة أنه وخلال الفترة من 23- 31 ديسمبر 2022 من المتوقع أن يحدث تأخير في إنهاء إجراءات سفر الركاب بعد وصول الرحلات إلى مطار هيثرو - لندن ومطار مانشستر وذلك نتيجة للإضراب المتوقع داخل المطار.

واشارت «الكويتية» في بيان نشرته على مواقع التواصل الى انه من لديه الرغبة من العملاء لتغيير موعد الحجز أو إلغائه ستكون مجانية وبدون رسوم حرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وعليه يرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء على 171.

