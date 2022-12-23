مال وأعمال

هبطت ثروة ماسك بـ7.7 مليارات دولار يوم أمس نتيجة تراجع حاد في سعر أسهم شركة تسلا، ولتصل ثروته إلى أدنى مستوياتها في عامين.

وحسب إحصاءات بلومبرغ بلغت القيمة الحالية لثروة ماسك نحو 148 مليار دولار .

وفقد ماسك 122.6 مليار دولار من ثروته هذا العام لتتجاوز خسائره إجمالي ما حققه في العام 2021.

من جانب آخر، قال إيلون ماسك إن قرارات خفض التكاليف التي اتخذها في الأسابيع الماضية جنبت شركة «تويتر» عجزا مالياً بقيمة 3 مليارات دولار.

قرارات ماسك الأخيرة تضمنت تسريح عدد من العاملين وزيادة عدد ساعات العمل وإلغاء الامتيازات وخفض وجبات الطعام المجانية للموظفين.

وفي سياق آخر، أكد ماسك أنه سيتنحى من منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بعد العثور على خليفة له في هذا المنصب، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بالسيطرة على الفرق الهندسية في الشركة.

يأتي ذلك بعد أن طرح ماسك استفتاء على منصة تويتر سأل فيه ما إذا كان يجب أن يتنحى عن رئاسة تويتر ولتأتي نتيجة التصويت لصالح تركه للمنصب بعد مشاركة أكثر من سبعة عشر مليون متابع.

