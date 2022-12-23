مال وأعمال

اكد وزير الخارجية رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، أن هناك محادثات بين الجانبين الكويتي والعراقي حول موضوع ترسيم الحدود، مع وجود النوايا الطيبة من الجانبين، متمنيا التوصل الى اتفاق للانتهاء من موضوع ترسيم الحدود الذي يهم دولة الكويت والاخوان في العراق.

وقال وزير الخارجية في تصريحات صحافية على هامش حفل بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت (من الوفرة للعالمية) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، رداً على سؤال حول الحوار الكويتي - العراقي وهل سيؤسس لحوار خليجي ايراني: ان الكويت لديها علاقات جيدة مع جارتنا ايران واللقاء الذي تم مع وزير الخارجية الايراني كان لقاء تعارفيا ووديا.

وسأل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح «الله تعالى التوفيق والسداد بما يصب في مصلحة الترابط بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون خدمة لبلداننا وشعوبنا الشقيقة وتحت ظل قيادتنا السياسية حفظها الله ورعاها».

وقال الشيخ سالم الصباح إن تدشين مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت محطة الوفرة للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد مشروعا واعدا وحيويا ومفيدا لكل دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وايضا لمنطقة جنوب العراق.

وأوضح الوزير، ان وضع حجر الاساس للمشروع الذي طال انتظاره يعد انطلاقة جيدة، متمنيا للمشروع التوفيق، متوقعا انجازه في عام 2024 ليتم العمل بالمشروع لتحقيق كل ما يتمنى اهل وشعوب دول المنطقة.

ركائز التنمية

وفي كلمة القاها نيابة عن سمو رئيس الوزراء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح خلال الحفل، اكد الجابر أهمية مشروع محطة (الوفرة) الكهربائية في دولة الكويت باعتبارها أحد أهم عناصر مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستبدأ أعمالها بجنوب العراق التزاما بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية.

وقال إن محطة الوفرة ستعمل على توفير سعة تنظيمية مقدارها حوالي 3000 ميغاواط مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الكهربائية الكويتية واستقرارها.

وأضاف أن المحطة ستتيح للمرة الأولى بتاريخ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء في الهيئة بدءا بجنوب العراق.

وذكر أنه «تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي ونأمل بأن ينجز بالكامل ويتم وضعه في الخدمة نهاية عام 2024».

وأوضح أن قطاع الطاقة يعتبر من أهم ركائز التنمية ولا يمكن أن نتصور الحياة المتحضرة دون خدمات كهربائية موثوقة ومستقرة يعتمد عليها، معربا عن الشكر والتقدير للقائمين على إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج وعلى رأسهم المهندس أحمد الإبراهيم.

وأفاد الشيخ سالم الصباح بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دأب منذ تأسيسه على أن يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع إيمانا منا بأهمية دور قطاع الكهرباء المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم. وبين أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم هذا القطاع عالميا بلغ حوالي 1?6 مليار دينار (نحو 5?6 مليارات دولار) إذ يمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات.

