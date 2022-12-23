مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الخليجي الدكتور نايف العبادي في كلمة مماثلة إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون إذ تفضلوا برعاية وحضور حفل تدشين المرحلة الأولى من المشروع والذي أقيم في 14 ديسمبر 2009 بالكويت.

وأضاف أنه منذ ذلك العام ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء المجلس ومحققة لأعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة.

وأوضح أن المشروع الاستراتيجي الخليجي حقق منذ انطلاقه منافع متعددة اقتصادية كانت أو فنية لدول المجلس فمن جهة أسهم المشروع بتعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية من خلال مشاركة الدول عبر شبكة الربط الكهربائي في السعات الانتاجية والاحتياطات التشغيلية وتبادل الدعم خلال الطوارئ.

وأكد العبادي أن نجاح الربط الكهربائي أدى الى تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المئة من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1000 كيلومتر من الكويت شمالا الى جنوب الخليج العربي.

وكشف عن مساندة المشروع منذ تشغيله حتى الآن ما يقارب من 2700 حالة دعم منها 226 حالة في عام 2021 فيما أسهم منذ تشغيله في توفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات الكهرباء الخليجية من خلال خفض الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج مع المحافظة على مستوى أعلى من الموثوقية وخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف الوقود والتوفير في الاحتياطي التشغيلي.

وفورات المشروع

وأوضح أن الوفورات للمشروع تؤدي مجتمعة الى وفورات سنوية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار إذ بلغت الوفورات التراكمية لدول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل المشروع ما يقارب نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ انشائه والتي بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وأشار الى أن الهيئة تدخل اليوم عصرا جديدا وطموحا بسلسلة من مشاريع توسعة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وذلك لمواكبة التطور والنمو في شبكات الكهرباء والذي يتزامن مع ما تشهده من توسع تنموي كبير يواكب التحولات المنشودة في قطاع الطاقة والكهرباء كإدخال مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الشبكات الذكية.

وأضاف العبادي «بدأنا من الكويت التشغيل الأول للمشروع وننطلق لتوسعة شبكة الربط الكهربائي بين دول الخليج بمشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الكويت والذي تبلغ تكلفته حوالي 270 مليون دولار بهدف ضمان استمرارية واستدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات».

وأوضح انه سيتم إنشاء محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتكون أكبر محطات هيئة الربط الكهربائي والتي ستكون مربوطة بأربعة خطوط نقل بقدرة اجمالية تتجاوز 3500 ميغاوات والتي ستدعم بشكل كبير شبكة الكهرباء لدولة الكويت كما ستكون نقطة الانطلاق لربط الشبكة الخليجية بشبكة جنوب العراق.

التنسيق والمتابعة

وأكد أن الكويت قامت بدور كبير في تحقيق هذا المشروع إذ وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل مشروع بناء محطة الوفرة تمهيدا لتنفيذ مشروع الربط مع جنوب العراق كما قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت بدور كبير في التنسيق والمتابعة لطلب توفير الاراضي المطلوبة لإنشاء محطة تحويل رئيسية ذات الجهد الفائق بمنطقة الوفرة وتوفير مسارات الخطوط الكهربائية المرتبطة بها.

وتابع أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وافقت كذلك على تخصيص قطعة الأرض للمحطة والمسارات المطلوبة ضمن منطقة امتيازها إذ تم تسليم الموقع للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022.

وبيّن أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أن بدأ المشروع كفكرة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ومنذ تشغيله منذ 13 عاما.

