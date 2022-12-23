مال وأعمال

قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز إن بدء تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي في الكويت يعكس اهتماماً استثنائياً بالكهرباء بهدف زيادة سعة الربط بين شبكة الربط الكهربائي والكويت تعزيزا لهذه المنظومة.

وأكدت بوقماز حرص الكويت على تبني الرؤى والمبادرات الهادفة التي تخدم الاستراتيجية المتعلقة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتوفير الكهرباء ضمن بيئة عمل متميزة في الأداء والانتاجية لتكون نقطة انطلاقة عالمية لربط الشبكات الكهربائية وإنشاء سوق حيوي لتحقيق المنافع الاقتصادية.

وأضافت أنه «نظرا إلى ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة ندرك مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي».

وذكرت أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قامت بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي بدراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكة الهيئة مع دولة الكويت ما استدعى الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة مع ملائمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على جهد 400 كيلو فولت.

وبينت أن المشروع يتكون من إنشاء محطة ربط رئيسة بمنطقة الوفرة وانشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالسعودية وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور الى الوفرة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن كذلك انشاء خطوط هوائية من منطقة الوفرة الى محطتي صباح الاحمد (3 زد) وصباح الاحمد (4 زد) للربط مع شبكة الكويت وكذلك شبكة خطوط هوائية بجهد 400 كيلو فولت مع العراق ثم مع الشبكة العالمية والمتوقع انتهاء المشروع ديسمبر عام 2024.

وأفادت بوقماز بأن المحطة تهدف إلى تحقيق فوائد عدة كتوفير في القدرة المركبة خاصة مع ازدياد الاحمال في فصل الصيف وزيادة قدرة الربط لتمرير سعة أكبر بدعم الحالات الطارئة للدول الاعضاء وزيادة أمن واستقرار الشبكة وتمكين الطاقة المتجددة.

