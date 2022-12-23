مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن أن فريق عمل الاستراتيجية في الوزارة عقد اجتماعاً صباح أمس مع المعهد العربي للتخطيط، وذلك لمراجعة استراتيجية وزارة النفط الجديدة الممتدة للسنوات الخمس المقبلة، وفق أفضل الممارسات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية كويت جديدة لعام 2035.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع حضره كل من وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ووكيل المعهد العربي للتخطيط الدكتور وليد عبدمولاه، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم استلام الملاحظات على استراتيجية وزارة النفط من قبل فريق عمل الاستراتيجية في المعهد، تمهيداً لدراستها وإضافة أي ملاحظات تكون مناسبة وتتماشى مع برامج العمل داخل الوزارة. وأشارت وزارة النفط إلى انها تمتلك اليوم عـدداً من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلـى المحافظة وتعزيز موارد الثروة النفطية في دولة الكويت وتحقيق أفضل تنمية واستغلال للموارد بما يضمن تنمية إيرادات الدولة وزيادة دخلها. وذكرت وزارة النفط ان فريق عمل إعداد استراتيجية الوزارة للسنوات الخمس المقبلة يتكون من الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الوزارة م. خالد وليد الديين، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، والمستشار قصي موسى حمد الدرويش، وكل من أروى بدر البشر وحصة بدر الراشد ودعاء فهد الكندري ودلال عبدالعزيز الغانم وسارة ناصر المزيد ولطيفة داود العصفور ومريم محمد العرادة ومنى معتوق الفليج وهديل درويش العرادي. ويتشكل فريق العمل من المعهد العربي للتخطيط من وكيل المعهد دكتور وليد عبدمولاه، كبير المستشارين دكتور بلقاسم العباس، وعضو الجهاز الفني دكتور محمد أمين لزعر، وعضو الجهاز الفني دكتور نواف أبو شمالة، وعضو الجهاز الفني دكتور جاسم الجزاع، والمستشار بالمعهد الدكتور معز العبيدي.

