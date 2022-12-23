مال وأعمال

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع IPMO Advisory MENA شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع بشكل فعّال لموظفي إدارة المشاريع، والتي تطرقت إلى مجموعة من الموضوعات الهامة التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة المشاريع وتعزيز القدرة على توقع المخاطر ومواجهتها ووضع الخطط لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد إن البرنامج الذي يأتي تحت مظلة Boubyan Business School إنما يبرهن حرص إدارة بنك بوبيان على تطوير مهارات موظفيه ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز مهارات التعامل مع العملاء مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي والتطوير المؤسسي.

وأضاف «نؤكد دائماً حرص بنك بوبيان على تنمية وتطوير مهارات موارده البشرية، كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية والشهادات العالمية المعتمدة لهم انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسية ألا وهي «الاهتمام بالموظفين».

وحول البرنامج، أوضح الحمّاد أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي والشهادة الدولية اكتسب موظفونا في قسم إدارة المشاريع مهارات متقدمة في كيفية إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشاريع حتى يتمكنوا من تطبيق نهج مُنظم لتحسين القدرة على التطوير المؤسسي في زمن قياسي وغيرها من المحاور التي تحقق الثقافة العلمية والفكرية لإدارة المشاريع على أسس علمية والقائمة ايضاً على خطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى، الأمر الذي يُسهم بشكل فاعل في تعزيز آليات السوق وخضوع العمل إلى قواعد ومقاييس سليمة إلى حد كبير.

في سياق متصل قال الحماد إن تنظيم برنامج شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع يؤكد سعي بنك بوبيان المتواصل لرفع كفاءة موظفيه من خلال توفير أفضل برامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات والتخصصات والتعاون مع أعرق المؤسسات المالية والتعليمية عبر الاستعانة بخبراء عالميين معتمدين لدى المؤسسات الدولية العريقة.

وأشار أن بنك بوبيان يُعد من البنوك الرائدة على مستوى المنطقة في العمل على تطوير وصقل مهارات وخبرات موظفيه من خلال دوراته التدريبية المتميزة، مما ساهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التي ينتمون إليها وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات تدريبية وجامعات محلية وعالمية عريقة. من جانبه، قال مساعد المدير في إدارة التدريب والتطوير عبدالوهاب الخبيزي: «نسعى دائماً كفريقٍ واحد في بنك بوبيان إلى أن نكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفينا لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث نُركز دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام». وأوضح الخبيزي: أن برنامج شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع IPMO يؤهل الموظفين إلى إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع خاصة فيما يتعلق بطرق قياس مستوى أداء إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسات ويساعدهم في الوقوف على مواطن الضعف ونقاط القوة بغرض التطوير. ويكون البرنامج من مراحل عدة متتابعة واختبارات دولية معتمدة بما يشكل رحلة تعلم متكاملة للمشاركين، متبنياً نهجاً فريداً في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال مع الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق الصحيح في مجال إنشاء وتطوير مكتب إدارة المشاريع.

