مال وأعمال

أكد عدد من المشاركين والعارضين ممثلين بشركات وطنية في معرض البناء (بيتك) أهمية الحدث في استحداث مجموعة متكاملة من المنتجات المصنعة بأحدث الطرق العلمية والتقنية الحديثة والخدمات المتطورة للمواطنين والمستثمرين تحت سقف واحد وصولا لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة والتطورات الصناعية.

وأجرت شركة معرض الكويت الدولي لقاءات متفرقة مع عدد من المشاركين والرعاة لمعرض البناء (بيتك) المقام على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف الذي يستمر حتى الـ 24 من شهر ديسمبر الجاري لافتين إلى أن المعرض يعد فرصة سانحة في تقديم أفضل العروض المنافسة بالتعاون مع المشاركين في المعرض فضلا عن وضع الحلول المناسبة من خلال عقد الورش المصاحبة للمعرض.

وأشاروا إلى أن الفعالية تمثل ساحة خصبة ومناسبة لاجراء الصفقات وابرام العقود علاوة على أهميتها في التواصل والالتقاء مع العملاء مباشرة وتبادل المعلومات والخبرات وفتح اسواق جديدة وتقديم العروض المنافسة. من جهته أكد رئيس مجلس ادارة شركة برافو هومز للمقاولات المهندس عبدالله الموسوي أهمية معارض البناء المتخصصة في دفع مسيرة التطور والنمو في قطاع البناء الكويتي عبر عرض أحدث المنتجات والتقنيات أمام الجمهور وتعزيز المشاركة في السوق المحلي. وقال الموسوي إن الشركة تسعى إلى تحقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز التواجد في قطاع الانشاءات الكويتية وذلك بالتركيز على قطاع المقاولات والبناء بالاضافة الى تحقيق السرعة والانجاز والدقة في المشاريع والالتزام بمعايير الجودة العالية والمحافظة على ارضاء جميع العملاء والاختيار الدقيق لفرق العمل. من ناحيته قال مدير ادارة التسويق بشركة الصناعات الوطنية المهندس طواري المنفي إن المعارض استطاعت على مدى سنوات طويلة ان تؤكد الدور الهام من خلال دعم قطاع الانشاء والبناء في البلاد باعتبارها تجمع المختصين في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي والخاص.

وذكر ان مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بهذا المجال ومنها الصناعات الوطنية جعلت من المعارض حدثا وطنيا سنويا يعنى بدعم الصناعة المحلية والمنتج الكويتي.

ونوه بأن مثل هذه المعارض تسمح للمواطن بالتعرف على كل ما هو جديد ومبتكر في سوق مواد البناء والذي يعطي المواطن الحرية في اختيار افضل المواد المتاحة في السوق. على الصعيد ذاته قال المدير العام لشركة مجموعة اي ال سي العالمية للتجارة العامة والمقاولات المهندس محمد عرفان إن الشركة تسعى من خلال مشاركتنا في هذه الفعالية الهامة في تقديم أفضل الحلول المبتكرة للراغبين في عمليات البناء وفتح المجال أمام شركات القطاع للالتقاء وتبادل المعلومات والتقنيات والافكار الحديثة.

ومن خلال سؤاله حول كيفية أداء السوق الكويتي في تجارة مواد البناء والتشييد قال عرفان «إن السوق الكويتي يمر بفترة زيادة في أسعار المواد نظرا للظروف العالمية وقد تم بحمد الله السيطرة على جزء كبير من هذه الزيادات لان الدولة تقوم بدعم مواد البناء لمواطنيها». كما أكد مدير المبيعات في شركة أسيكو المجموعة يوسف العبيدان استمرار الشركة في سعيها نحو دفع عجلة التطوير العمراني والإسكاني وتعزيز التنمية المستدامة للبيئة المبنية في المدن الجديدة وذلك من خلال دورها التنموي.

وقال إن الشركة لديها خبرات أكثر من ثلاثة عقود وذلك عبر قطاعاتها الستة (الصناعية - الإنشائية - الإسمنت - البيوت - العقارية واللوجستية) مما يجعل أسيكو المجموعة محطة واحدة شاملة تلبي كل الاحتياجات لجميع أنواع المشاريع لاسيما مشاريع السكن الخاص علما بأن «أسيكو للإنشاءات لقطاع المقاولات» مصنفة درجة أولى في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة العطاوي للتجارة العامة والمقاولات صالح العطاوي إن الشركة قامت بتنفيذ مشاريع عدة متميزة بكفاءة عالية واقتدار مما أعطى ثقة للشركات والوزارات وجهات الاشراف المختلفة نظرا للأداء المتميز والانجاز في مواعيدها المقررة.

وأضاف العطاوي أن المعرض يمثل خطوة هامة لتنمية وتطوير قطاع مواد الانشاءات والبناء من حيث عدد المشاركين فيه فضلا عن حضور أصحاب القرار وضمه العديد من المسؤولين في هذا القطاع فضلا عن أهميته في جمع كل ما يحتاجه المواطن والشركات في مجال البناء تحت سقف واحد.

وأثنى على جهود شركة معرض الكويت الدولي في إتاحة المعارض المتخصصة في مواد البناء ومستلزماتها، مؤكدا أن مجموعة العطاوي ستواصل الإنجازات والتقدم واستمرار مسيرة النجاح بخطي واثقة وعزم. كما قال مدير المبيعات في شركة دخيل الجسار للصناعات الكهربائية عدنان فطوم إننا نقوم من خلال مشاركتنا بتقديم حلول جديدة ونسعى بشكل مستمر إلى التواصل مباشرة مع العملاء.

وأوضح أن الشركة حريصة على التواجد في المعارض والفعاليات الوطنية التي تهدف وبشكل أساسي إلى تطوير وتنمية وخدمة المجتمع والمواطن لافتا إلى أن السوق الكويتي يتميز بالتطور الدائم في مشاريع البناء والتشييد التوعية ما يؤكد على ذلك خطط التطوير السكنية والبنية التحتية التي تمت خلال العقود والمتمثلة بالتوسع بالعديد من مشاريع المناطق السكنية الجديدة.

على الصعيد ذاته قال مدير المبيعات في شركة هيدروتك الهندسية خضر عكاري إن الشركة حريصة على المشاركة في المعارض التي تقيمها معرض الكويت الدولي نظرا لخبراتها الطويلة وخدماتها الرائدة التي تقدمها للجميع مؤكدا أهمية التواجد في هذا الحدث لعرض منتجاتنا وخدماتنا للجميع وبحلول مبتكرة. وأضاف عكاري ان «يسرنا التواجد في هذا الحدث الذي لم تنقطع مشاركتنا فيه حيث دائما نكون في الطليعة وإن الشركة دائما كانت سباقة وحريصة على إرضاء زبائنها وتقديم جميع النصائح وكل ما هو جديد في المجال الهندسي».

