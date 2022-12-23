مال وأعمال

أصدر البنك المركزي بياناً صحافياً بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة من 11-18 ديسمبر 2022 في اطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2022، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية انشاء الصندوق، حيث تولى المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية انجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وأدلى المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه ابرز مضامين البيان الختامي الذي اعدته البعثة. مشيراً الى ان البعثة قد اشادت بدور بنك الكويت المركزي في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والاشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية. وأشارت البعثة الى ان البنوك الكويتية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية، كما لا يزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قوياً.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، اكدت البعثة استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، حيث سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، تُشير تقديرات البعثة الى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في عام 2021 مقارنةً بانكماش بنسبة 8.9% في عام 2020، ومن المتوقع ان يرتفع الى اكثر من 8% في عام 2022، مدعوماً بارتفاع اسعار النفط وكميات انتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي. وفي عام 2023، من المرجح ان يتراجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات انتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+». وأشارت البعثة الى ان السلطات الكويتية استطاعت لغاية الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في اوكرانيا نظراً لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، اشارت البعثة الى ان السلطات الكويتية قد استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. ومع ارتفاع اسعار النفط وكميات انتاجه، شهد اجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي.

أما على صعيد الاصلاحات المالية، فقد اشارت البعثة الى مواصلة السلطات الكويتية تنفيذ اجراءات تحسين تحصيل الايرادات العامة وكفاءة الانفاق العام. منوهةً بالجهود الجارية لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.

وفي الختام، اكدت البعثة على ان توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي. وأشارت البعثة الى ان تقلبات اسعار النفط وكميات انتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها ان تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية. وقد يؤدي تأخر الاصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية الى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، واعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.

