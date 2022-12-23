مال وأعمال

سيطر التباين على البورصة للأسبوع الخامس على التوالي، مع عمليات جني الأرباح في ظل المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، رغم اختلاف الوضع في المنطقة الخليجية في ظل محافظة اسعار النفط على مستويات جيدة. وهبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنحو 902 مليون دينار بما يقارب 3 مليارات دولار وبنسبة 1.9 في المئة من 47.103 مليار دينار في جلسة الخميس 15 ديسمبر الى 46.201 مليار دينار خلال جلسة امس.

ومن جانبهم يرى المحللون ان تراجع البورصة المحلية والأسواق الخليجية حدث لـ 6 عوامل هي:

1 - الترقب التي تعيشه هذه الأسواق لقرار الفيدرالي الأميركي الأسبوع القادم.

2 - استمرار حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد العالمي والمخاوف من الركود.

3 - المخاوف العالمية محيطة بالمناخ الاستثماري العام، اذ تتركز على النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، ومعدلات التضخم المرتفعة.

4 - استمرار الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا.

5 - قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف للنفط الروسي ادى الى ضبابية في الأسواق وأوجد حالة من عدم اليقين.

6 - اقتراب اجازات نهاية العام واغلاق اسواق المال العالمية ابوابها احتفالا بالعام الجديد.

واكدوا ان التذبذب هو سيد الموقف خلال الفترة المقبلة في ظل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت سيولة الجلسات بنسبة 37.2 في المئة من 225.3 مليون دينار الى 141.3 مليون دينار، كما تقلصت احجام التداول بنسبة 14.8 في المئة من 662.27 مليون سهم الى 557.2 مليون سهم وارتفعت الصفقات من 34.9 الف صفقة الى 37.2 الف صفقة.

وشهد الأسبوع عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض اسعار النفط ومخاوف الطلب والضبابية حيال نمو الاقتصاد الصيني نتيجة الاغلاقات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19 في بعض المدن الرئيسة، وهو الأمر الذي ادى الى هبوط معظم الأسواق الخليجية.

تباين في الأداء

تباينت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال جلسة امس، لترتفع القيمة السوقية بنسبة 0.04 في المئة وبنحو 23 مليون دينار، ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 46 مليون دينار وبنسبة 0.12 في المئة، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.24 في المئة وبقيمة 23 مليون دينار.

وزاد المؤشر العام بنسبة 0.05 في المئة وبـ 3.7 نقاط، وارتفع السوق الأول بنسبة 0.12 في المئة وبنحو 10 نقاط وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.24 في المئة وبنحو 13.4 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.57 في المئة وبـ 32.8 نقطة.

وهبطت سيولة الجلسة بنسبة 35.9 في المئة من 34.5 مليون دينار في جلسة الاربعاء الى 22.17 مليون دينار، وتقلصت احجام التداول بنسبة 16.4 في المئة من 124.7 مليون سهم الى 104.1 ملايين سهم، كما تراجعت الصفقات من 8.07 آلاف صفقة الى 6.6 آلاف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها قطاع الطاقة بـ5.63 في المئة، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ2.38 في المئة، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

تصدر سهم «المتكاملة» القائمة الحمراء بـ2.72 في المئة، بينما جاء «مشاريع» على رأس الارتفاعات بـ4.55 في المئة، وكانت الشركة اعلنت منح وكالة فيتش تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند «BB» مع نظرة مستقبلية مستقلة.

