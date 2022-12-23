مال وأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت عن ورود دعوة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، خلال الفترة من 11 إلى 12 يناير.

وأوضحت أن المؤتمر سيناقش جملة من الموضوعات، تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض امكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.

وقالت: سيشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 2000 شخص من 100 دولة وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين وعدد من الوزراء على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة من القطاعات المالية والتعدينية.

