مال وأعمال

أشار عدد من الخبراء والمتخصصين، الى ان قروض صندوق النقد الدولي ليست حبة مسكنة او شفاء من الأمراض المزمنة التي يعانيها العديد من اقتصاديات الدول النامية وانما هي مزيد من الأعباء التي يدفع ثمنها في الغالب المواطن العادي.

ويراقب صندوق النقد الدولي النظام المالي العالمي، ويمنح الدول خطوط ائتمان قصيرة الأجل بأسعار فائدة اقل من مستوى السوق، كي تتمكن من تسديد ديونها الراهنة ودفع المال للدائنين. لكن لا وجود لأي قروض مجانية في صندوق النقد الدولي.

وحفاظاً على قدرة الايفاء وحرصاً على مساعدة الدول في تسديد مدفوعاتها، يوصي صندوق النقد الدولي البلدان بتبني سياسات معينة لتحسين ميزانياتها المالية وتسهيل وصولها الى اسواق الرساميل. غالباً ما تكون هذه السياسات مؤلمة، وهي تدخل في خانة تدابير التقشف. يُطلَب من الحكومات التي تتلقى المساعدة ان تقوم بخيارات شائكة مثل تقليص منافع الرعاية الاجتماعية او خفض الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية. ويحبذ خبراء الاقتصاد هذه التدابير لكن يمقتها الجائعون في الشوارع.

