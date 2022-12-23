مال وأعمال

قدّم بنك برقان رعايته للنسخة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات، والذي احتضنه معرض الكويت الدولي في مشرف، من 14 ديسمبر حتى 19 ديسمبر 2022.

كجزء من التزام بنك برقان المستمر لتوفير كافة الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، ساهم البنك بتوفير جهاز الكي -نت لتسهيل تسوق زوار المعرض. كما شهدت رعاية بنك برقان تعاوناً وثيقاً مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة، من أجل عمليات تحصيل الرسوم والحفاظ على أعلى مستوى من الراحة للمشاركين في المعرض من كافة الدول. وإضافة إلى ذلك، تواجد موظفو البنك لعرض منتجاته وخدماته للزوار والرد على استفساراتهم بكل ما يخص المنتجات والخدمات البنكية.

واستضافت النسخة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات مجموعة من أهم وأبرز عروض التصميم العصرية المبتكرة في عالم المجوهرات، كما شكّل المعرض فرصة مهمّة للتجّار والمصمّمين ومحبّي المجوهرات، على حد السواء، للاطلاع ومواكبة أحدث التوجهات والتصاميم في السوق والتعرّف إلى آخر التطورات في هذه الصناعة الراقية، والتواصل بشكل مباشر لتكوين علاقات تجارية ناجحة. وقد تمكّن رواد وزوار المعرض من الحصول على أحدث مجموعات المجوهرات الفاخرة والتصاميم الرائعة والفريدة من نوعها، إضافة إلى تشكيلة جديدة ومميّزة من المجوهرات المصمّمة خصيصاً لهذه النسخة من المعرض، إلى جانب الأحجار الكريمة والهدايا الحصرية والساعات وخدمات التعبئة والتغليف والعرض التي شارك بها الموردون العالميون المشهورون.

