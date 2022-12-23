مال وأعمال

يختتم بنك الكويت الوطني سحوبات الجوهرة ربع السنوية لعام 2022 بفعالية مميزة تعكس حرص البنك على تقديم تجربة شاملة لعملائه تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وسط أجواء رائعة وتفاعل كبير من كافة الحضور، نظم الوطني فعالية استثنائية في مدينة الكويت لرياضة المحركات يوم الجمعة 16 ديسمبر تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تناسب كافة أفراد العائلة إضافة إلى اجراء سحب حساب الجوهرة الربع السنوي وحفل غنائي في ختام اليوم.

تم الإعلان عن فوز عبدالوهاب محمد عبدالرسول القلاف بمبلغ 250,000 دينار كويتي وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العالمية. شهدت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة على مدار اليوم بدايةً من الساعة 10 صباحاً شملت ألعاباً ترفيهية خاصة للأطفال وكذلك باقي الشرائح العمرية المختلفة. كذلك تم تخصيص أجنحة متعددة لعرض أبرز الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للعائلة الممتازة كما شارك أيضاً عملاء الخدمات المصرفية للأعمال. وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: «قدمنا خلال العام فعاليات مميزة لاقت قبولاً كبيراً من عملائنا ما يعكس حرصنا على أن نكون الأقرب لهم لتلبية احتياجاتهم ومعرفة تطلعاتهم لبذل قصارى جهدنا لتلبيتها في المستقبل». وأكد العثمان أن الوطني يقدم لعملائه تجربة شاملة واستثنائية تضم باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة وكذلك حلول الدفع الأكثر تطوراً إلى جانب برنامج مكافآت هو الأكبر في الكويت بالإضافة إلى الفعاليات الترويحية ما يجعلهم دائماً يشعرون بالتميز». وأضاف العثمان: «حساب الجوهرة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجيتنا المتعلقة بمكافأة عملائنا كما يُمثل قناة ادخارية مميزة تشجع العملاء على الادخار ما يجعله عاملاً رئيسياً في تحقيق الهدف من استراتيجية الوطني لتحقيق الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار». ووعد العثمان العملاء بتقديم المزيد من التجارب والفعاليات الاستثنائية خلال العام الجديد في ظل الروح التي تسود فريق عمل الوطني من حرص شديد على تلبية تطلعات واحتياجات العملاء واعتبارها أهدافاً لا يقبل ألا بتحقيقها والوصول برضا العملاء إلى أقصى مستوى ممكن.

