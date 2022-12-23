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كشف وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر عن محادثات بين الجانبين الكويتي والعراقي حول موضوع ترسيم الحدود، مؤكدا وجود النوايا الطيبة من الجانبين.

وقال في تصريحات صحافية على هامش حفل تدشين مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت: «نحن نجري حالياً محادثات مع الجانب العراقي، والنوايا كلها طيبة، ونسعى لأن نتوصل إلى اتفاق لإنهاء ترسيم الحدود قريباً».

وشدد على أن ترسيم الحدود موضوع مهم جداً بالنسبة لنا وللعراق أيضاً.

وعن لقائه وزير الخارجية الإيراني في الأردن قال العبدالله: «لدينا علاقات جيدة مع جارتنا إيران، وهذا كان أول لقاء تعارفي مع وزير الخارجية الإيراني وكان لقاء ودياً». وأكد الجابر أهمية مشروع محطة «الوفرة» الكهربائية في الكويت باعتبارها أحد أهم عناصر مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستبدأ أعمالها بجنوب العراق التزاما بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية.

وقال إن محطة الوفرة ستعمل على توفير سعة تنظيمية مقدارها حوالي 3000 ميغاواط مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الكهربائية الكويتية واستقرارها.

وأضاف أن المحطة ستتيح للمرة الأولى بتاريخ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء في الهيئة بدءا بجنوب العراق. وذكر أنه «تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي ونأمل بأن ينجز بالكامل ويتم وضعه في الخدمة نهاية عام 2024».

وأفاد بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دأب منذ تأسيسه على أن يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع إيمانا منا بأهمية دور قطاع الكهرباء المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.

وبين أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم هذا القطاع عالميا بلغ حوالي 1?6 مليار دينار إذ يمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات.