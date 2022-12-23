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أعلن رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب عبدالوهاب العيسى ان اللجنة عقدت اجتماعاً امس، مع وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفق خلاله الجانبان على تأجيل أقساط المتعثرين من جائحة كورونا وعدم ربطها بمدة زمنية محددة.

وأشار الى إعادة تمويل جميع المتعثرين من جائحة كورونا الممولين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بما لا يتجاوز السقف الأعلى كما لفت الى القيام بتعديل تشريعي يمكن الصندوق من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من جائحة كورونا من خارج الصندوق.