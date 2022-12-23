الأولى

فيما يوجه ديوان المحاسبة انتقادات كثيرة للوزارات والجهات الحكومية ومنها وزارة المالية التي قال عنها في آخر تقرير له انها لم توضح اسباب النقص والزيادة في الايرادات ولم تتحر الدقة في البيانات وفي بيان اسباب تدني الصرف على التنمية وعدم تحصيل المستحقات الحكومية، انعكس الأمر هذه المرة حيث وجهت وزارة المالية حزمة انتقادات للديوان!

وكشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن أن ديوان المحاسبة لديه هدر، اذ لم يلتزم بالتقدير الدقيق لإيراداته. وبين في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، أن الديوان استغل جزءا من المساحة داخل مبناه لاحضار شركات دورية لعرض وبيع منتجاتها لموظفي الديوان من دون طرح مزايدة عامة، علماً بأن هذه المساحة تعتبر أملاك دولة، وكان على الديوان طرح مزايدة عامة ليتم الترسية على العطاء الأعلى.

ومن بين الملاحظات التي ذكرها وزير المالية، المبالغة الشديدة في تقدير اعتمادات الميزانية في الباب الأول بالسنة المالية 2018/2019، حيث بلغت تلك التقديرات 54.85 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الوفر 8 ملايين دينار، مشيرا الى أن ديوان المحاسبة زاد الرواتب وعيّن موظفين جددا في السنة المالية 2018/2019.

وذكر الوزير أن ديوان المحاسبة قام بإجراء بعض المناقلات على بعض بنود المصروفات التي لم يتم الاستفادة منها في معالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد.

ومن بين الملاحظات استمرار الديوان في الحجز من مكاتب سفريات تجارية على الرغم من التوجيه إلى ضرورة الالتزام بالشراء من الخطوط الجوية الكويتية.

وأشار الرشيد إلى قيام العديد من القياديين والموظفين بحجز تذاكر السفر على الخطوط الكويتية عن طريق مكتب سفريات تجاري وليس بصورة مباشرة من الخطوط الكويتية ما يعد هدراً للمال العام.