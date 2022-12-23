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نفى بنك الائتمان صحة ما ذكره النائب حمد المدلج في مجلس الأمة عن تعاقد البنك مع شركة مقرها الكيان الصهيوني.

وأوضح البنك في بيان له أمس أن الشركة المتعاقد معها كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة ومنها وزارة التجارة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لافتا الى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأشار بنك الائتمان إلى أنه وبعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، خاطب الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة بتاريخ 5 اكتوبر 2022 لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها.

ونفى البنك نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة التي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية.

واكد أن قبوله بدخول الشركة الكويتية للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها جاء لوجود تعاقدات معها من اجل توفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى، مشددا على التزامه التام بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.