الأولى

عواصم- الوكالات: أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه أنّ المساعدة الأميركية لكييف «ليست صدقة» بل هي «استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية» فيما اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن دعم كييف بمنظومات «باتريوت» وهو ما اعتبرته موسكو «مشاركة مباشرة» في الحرب... (طالع ص 17)

واستُقبل زيلينسكي في واشنطن استقبال الأبطال في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب. وقال زيلينسكي مخاطباً المشرّعين الأميركيين «أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية». وسعى الرئيس الاوكراني الى استمالة الجمهوريين وربط في خطابه بين الحرب التي تشنّها روسيا ضدّ بلاده والتهديد الذي تمثّله إيران على حلفاء الولايات المتّحدة في المنطقة وسلم زيلينسكي رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس علما أوكرانيا من مدينة باخموت في شرق أوكرانيا تعتبر النقطة الأكثر سخونة على الجبهة وقد امتلأ بتواقيع الجنود. من جهة ثانية، اكد بايدن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاوكراني أن الولايات المتحدة ستساند أوكرانيا «طالما اقتضت الضرورة» ووعد الرئيس الأميركي كذلك «الاستمرار بتعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع» عن نفسها مع تعهده تسليمها منظومة الدفاعات الجوية «باتريوت».

في المقابل قال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف: إن واشنطن تشن حربا مباشرة على بلاده، معتبرا أن الولايات المتحدة «تواصل القتال الفعلي وغير المباشر مع روسيا حتى آخر أوكراني» حسب قوله. كما اعتبر بيسكوف أن توسيع قائمة الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا لن يعرقل تحقيق أهداف عملية روسيا العسكرية، وأكد أن منظومات «باتريوت» وأي أسلحة أخرى مقدمة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

من جهته، قال كونستانتين كوساتويف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي في حسابه على تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي، إن من حق بلاده اعتبار تسليم منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا مشاركة أميركية مباشرة في النزاع، بغض النظر عما يقوله الرئيس الأميركي جو بايدن عن الأسلحة الدفاعية.

ميدانيا، قال الناطق باسم قيادة الجيش الأوكراني إن قواته استعادت السيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت من القوات الروسية وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام روسية إصابة فيتالي خوتسينكو رئيس حكومة دونيتسك الموالي لموسكو والرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية (روس-كوسموس) ديمتري روغوزين في قصف أوكراني على مطعم جنوب مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.