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عواصم- الوكالات: تواصلت ردود الفعل العربية والإسلامية على قرار حكومة «طالبان» منع الفتيات الأفغانيات من الحصول على حقهن في التعليم الجامعي حيث طالبت السعودية «طالبان» بالتراجع عن القرار الذي وصفته أنقرة بدورها انه «ليس اسلاميا ولا انسانيا» فيما قالت منظمة التعاون الاسلامي انه اجراء «يثير الفزع»... (طالع ص 16)

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، ودعت المملكة حكومة كابول الى «التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها». وعلى الصعيد ذاته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة التعليم العالي التابعة لها تثير الفزع الشديد لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي أنقرة قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية وشؤون اليمنيين في الخارج أحمد عوض بن مبارك إن «هذا الحظر ليس إسلاميا ولا إنسانيا، لذلك فإننا نرفض مثل هذا المنع، ولا نراه صائبًا»،

وأضاف «نتحدث عن قرابة مليون طالبة يمكنهن الالتحاق بالجامعة، وما الضرر من تعليم النساء للإنسانية ولأفغانستان؟ وما فائدة هذا الحظر؟ فهل هناك توضيح إسلامي له؟ بعكس ذلك فإن ديننا الإسلام ليس ضد التعليم وإنما يحض عليه وعلى العلم والعلوم».