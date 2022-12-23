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أشاد عدد من المعنيين في المجالات الثقافية والفنية في البلاد باستراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنوات الخمس المقبلة «2023-2028» باعتبارها انطلاقة لتحقيق رؤية الكويت الثقافية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات متفرقة لعدد من المعنيين بالشأن الثقافي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب استعراض وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري لبنود الاستراتيجية في حفل أقيم أمس في المركز الأميركاني الثقافي.

وأكد أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت والمستشار في «سلسلة الثقافة العالمية» الدكتور عبدالله الجسمي دور المجلس الوطني بصفته واجهة الكويت الثقافية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتويج لسنوات من العمل والجهد المستمر للمجلس في سبيل الارتقاء بالعمل الثقافي وتطويره محليا وعربيا.

من جهتها، قالت الأمينة العامة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس سهام العازمي إن الثقافة من ركائز التنمية في الدولة، مؤكدة أن هذه الرؤية الاستراتيجية تعزز من خلق بيئة ثقافة مستدامة وإبداعية.

وأشارت العازمي إلى أهمية ما استعرضه الوزير في تبني مبدأ الشراكة في قطاعات الدولة الحكومية والأهلية والخاصة ضمن خطة «مثلث التنمية الذهبية» لجعل الكويت نافذة على العالم الثقافي على المستويات العربية والإقليمية والعالمية.

وشددت على تنفيذ هذه الاستراتيجية والتحضير لها من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس مساعد الزامل أهمية هذه الاستراتيجية ومحاورها التي تؤكد أن المجلس حاضنة للثقافة والفنون والابداع، معربا عن أمله بأن تكون الكويت عاصمة للثقافة العربية.

من ناحيته، أشاد رئيس نقابة الفنانين ورئيس فرقة المسرح الشعبي الكويتي الدكتور نبيل الفيلكاوي بجهود الشراكة بين المجلس وجمعيات النفع العام مؤكدا جهوزية الفنانين لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

بدوره.

أعرب رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج العربي ميثم بدر عن تفاؤله بهذه الرؤية الجديدة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم الشباب والمواهب الجديدة.

أما الباحث في التراث الكويتي والأمين العام لرابطة الأدباء الأسبق صالح المسباح فقد بين أن هذه الاستراتيجية تمت على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالشأن الثقافي.

معربا عن أمله في تنفيذها بالصورة المطلوبة بما يحقق الرؤية الثقافية والحضارية المتقدمة عن الكويت.

من جانبها، ذكرت الفنانة التشكيلية نورة العبدالهادي أن الثقافة من ركائز تطور المجتمعات وحضارتها مبدية تفاؤلها بالرؤية الجديدة بما يعزز الثقافة والفنون بما فيها الفن التشكيلي.

بدوره قال المنسق العام للجالية المصرية في الكويت للشؤون الثقافية والفنية الدكتور ابراهيم سلامة إن المجلس الوطني يدعم الحركة الثقافية في البلاد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

مؤكدا حرص الجالية المصرية على المشاركة بمختلف الفعاليات ذات العلاقة بما يعزز من التعاطي الثقافي بين

الشعوب.

