النهار Weekend

كشف أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر بعد عودته إلى ألمانيا عن تعرضه للتهديد بالقتل حيث أمضى فترة سجن 8 أشهرفي بريطانيا على خلفية تهربه من دفع المال لدائنيه.

وقال بيكر في أول مقابلة تلفزيونية مع قناة «سات تي في»: «خفت على حياتي في السجن، أحدهم أراد معطفي ومالي وهدد بقتلي وآخر أخبرني أن السجناء اتفقوا على قتلي وأنه سيحميني مقابل غسل ملابسه لكنه لاحقاً اعتذر مني وقبل يدي وقال إنه يحترمني. حظيت بحماية من 3 أشخاص في السجن جيمس وراسل وبيل، كانوا جواسيس ويعرفون كل شيء وأرادوا حمايتي».

وعن تخفيه في ألمانيا قال بيكر: «مكثت مع أصدقاء في جنوب ألمانيا كي لا تلاحقني الصحف وهم لا يرغبون بذكر أسمائهم علناً. لعبت الغميضة مع المصورين كي لا تلتقط صورتي علناً قبل المقابلة».

وبدأ بيكر المقابلة بشكر القناة واعترافه بالذنب في القضية المالية وأضاف: « السجن كان مفيداً لي صحياً، دخلت بوزن 97 كيلوغراماً وخرجت بـ90، كما أن أيامي كانت خالية من الكحول وكنت أذهب للصلاة كل يوم. كان يوم الحكم بسجني في يوم عيد ميلاد خطيبتي ليليان، أعطيتها زهوراً بيضاء وسط الدموع وقلت لها لا تنتظريني لكنها قالت لي نحن فريق واحد، لا تقل مثل هذا الهراء». وعن السجن قال: «كان فيه جميع أنواع المجرمين وتم تفتيشي عارياً بحثاً عن مخدرات أو هاتف ثم طلب مني أشخاص التقاط صور تذكارية معهم. كنت أخشى السكن مع سجين آخر، ربما يقفز لقتلي عندما أنام لكن حصلت على غرفة منفصلة وفوجئت برؤية شكلي في المرآة بعد خروجي من السجن. أعطوني تي شيرت رمادياً وبنطلون رياضة كي لا يلاحظني أحد في السجن. كان باب زنزانتي يغلق في الثامنة مساء، لم يقل لي أحد إن العالم ينهار عندما تبقى وحيداً مع أفكارك. الطعام كان نفسه كل يوم رز وبطاطا، لكن يوم الأحد لحم أو دجاج مشوي».

وكشف بيكر عن عمله في سجن هنتركومب المخفف بعد نقله إليه وقال: « درست الإنكليزية والألمانية للسجناء، أصبحت حياتي أسهل في السجن مع العمل، كلوب مدرب ليفربول أراد زيارتي لأننا أصدقاء لكنه اعتذر لاحقاً لأنه مشهور وخشيت سلطات السجن على سلامته. سمح لي بزيارتين شهرياً وكان يجب تقديم أسماء الزائرين للتأكد من خلفياتهم بعملية روتينية بطيئة وزارتني ليليان وأولادي. الاتصال الهاتفي كان مقابل 7 جنية استرليني واتصلت بخطيبتي ووالدتي وأولادي ووكيل أعمالي وطلبت ايضا أن أتصل بوالدتي في عيد الأم وتحدثت معها وقلت لها أنا حي وبخير كي لا تقلق».

وكشف بيكر عن تلقيه رسائل دعم من مشجعين وأصدقاء منهم منافسه أيام لعبه التنس مايكل ستيتش. وقال إن رسالة ستيتش فاجأته، وأضاف: « منحتني الرسالة دعماً كبيراً، كان تصرفاً رياضياً منه نسينا معه العداوة». وكشف بيكر عن تلقيه 3 قوالب حلوى في السجن بمناسبة عيد ميلاده الـ55 وأضاف: « لم أحصل على 3 قوالب وأنا خارج السجن فما بالك وأنا بداخله، شاركتها مع زملائي في السجن كما شاركتهم الملابس والملح والأحذية وأعتقد أنني سأبقى صديقاً لبعضهم مدى الحياة».

وقال بيكر إن أولاده زاروه في السجن باستثناء أصغرهم (12 عاماً) وأضاف: «ما كنت لأتحمل رؤيته ومعانقته ورحيله. السجن وضع أخطائي أمام عيني ومنحني فرصة ثانية كي لا أضع ثقتي بمن خانوني وقرأت فيه 50 كتاباً أهديتها لمكتبة السجن بعد مغادرتي».

وعن أول وجبة بعد وصوله إلى شتوتغارت: « سوشي وشوربة وزرت طبيبين فور وصولي».

وعن مستقبله قال: « لا يمكنني الحديث عن مكان استقراري، لا أعتقد أنني سأبقى في المانيا أو حتى أوروبا. ربما أذهب لميامي وأنا ايضاً أحب دبي».

يذكر أن السلطات البريطانية أفرجت عن نجم التنس الألماني السابق وذلك بعد قضاء ثمانية أشهر فقط من أصل حكم بالسجن لمدة عامين ونصف كان قد حُكم على بيكر به في أبريل من هذا العام.

وكان بيكر قد تلقى حكما بالسجن أمام محكمة في لندن، بعد أن حاول إخفاء ثروات وأموال تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار عن السلطات أثناء عملية الإفلاس التي خاضها عام 2017، وحاول بيكر من خلال ذلك التهرب من دفع ديونه.

ولم يقض بيكر بالكامل مدة محكوميته البالغة عامين ونصف العام في بريطانيا، وذلك لأنه أجنبي ولا يحمل الجنسية البريطانية. في هذا الحال وحسب القانون البريطاني، يمكن الإفراج عنه وترحيله إلى بلده الأصلي إذا كانت مدة المحكومية تبلغ 12 شهرا أو أكثر. حيث يرى القانون البريطاني هنا أن ترحيل الشخص المحكوم عليه قد تكون من مصلحة الدولة. كما أنها تخفف حسب مراقبين من الضغط الهائل على السجون في بريطانيا. وكان بيكر يقضي الحكم في سجن هانتركومب الواقع حوالي 70 كيلومترا غرب العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر بيكر من أبرز لاعبي التنس السابقين في العالم، حيث فاز ببطولة ويمبلدون ثلاث مرات وكان أيضا مصنفا الأول عالميا في رياضة التنس، وكان يعيش منذ عام 2012 في بريطانيا ويعمل أيضا كمعلق رياضي في التلفزيون.

وحسب خبراء قانونيين ألمان فإن بيكر أصبح الآن حرا طليقا، ولن يوضع في السجن في ألمانيا، إلا أنه لن يكون بإمكانه العودة إلى بريطانيا في وقت قريب.

واشتهر بيكر في أحد أيام شهر يوليو من عام 1985، عند بلوغه من العمر 17 عاما ووقوفه أمام حشد كبير حيث قبل كأس بفوزه بلقب دروة ويمبلدون، لكن الحال تبدل في عام 2017 عند اعلان افلاسه حيث كان مدينا بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وقد وُجه الاتهام للمصنف الأول عالميا سابقا بإخفاء أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية لتجنب سداد ديونه، كما حصل على البراءة من 20 تهمة أخرى.

لقد كان ذلك مصيرا مخزيا للفائز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والذي كان في ذروته يلقب بـ «بوم بوم» لضربة إرساله القوية.

وهو كلاعب، لم يفشل بيكر أبدا في جذب انتباه المتفرجين خاصة في بريطانيا حيث يعيش منذ عام 2012.

ويقول المؤلف ومؤرخ التنس كريس باورز، الذي ألف كتابا عن بوريس بيكر نشر باسم كاتب آخر: «كلما تحدثت إليه يعطيني الانطباع بأنه بطريقة ما سيكون على ما يرام».

وطغت الحياة الخاصة المضطربة والصعوبات المالية المتكررة على نجاح بيكر في التنس. فخلال المحاكمة، قال بيكر إنه كسب «مبلغا كبيرا» خلال حياته المهنية لكن دخله «انخفض بشكل كبير» بعد اعتزاله في عام 1999.

وبعد سنوات قضاها في المعارك القانونية، كان سقوط بيكر بطيئا، بعكس صعوده السريع، ويقول راسل فولر مراسل التنس في بي بي سي: «الفوز في سن صغيرة ببطولة ويمبلدون، وبذلك الأسلوب، بضربات إرساله القوية وكراته الهوائية، حول بيكر إلى شخصية مشهورة على الفور».

وأضاف فولر قائلا: «الشهرة يمكن أن تكون بالطبع سلاحا ذا حدين، وقد كان للعيش بهذه المكانة من سن 17 عاما تأثير كبير على حياته فيما بعد».

كان صعود بيكر المفاجئ من بلدة لايمن في جنوب غرب ألمانيا إلى فوز عام 1985 ببطولة ويمبلدون قد أصاب عالم التنس بالذهول، بما في ذلك بيكر نفسه، الذي قال إنه كان ينوي الالتحاق بالجامعة وإعداد نفسه لمهنة محترمة.

وقال بوريس بيكر لصحيفة طلابية في عام 2012: «آخر شيء كان يدور في أذهان الجميع هو أن أصبح لاعب تنس محترفا».

وقد تبع فوزه ببطولة ويمبلدون في عام 1985 سلسلة من الانتصارات تتمثل في لقبين آخرين في ويمبلدون، ولقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، ولقب واحد في الولايات المتحدة المفتوحة. كان هناك أيضا 13 لقبا في سلسلة بطولة الأساتذة وميدالية ذهبية أولمبية في الزوجي و كان أول رجل يظهر في 7 نهائيات في بطولة ويمبلدون للتنس.

ويقول باورز: «لقد كان لاعب تنس يتمتع بشخصية كاريزمية، وكان لبضع سنوات الأفضل في العالم». حتى أن بيكر كان يلقب بـ «الألماني المُفضل في بريطانيا».

لكن باعترافه الشخصي، كافح بيكر لإيجاد دور لنفسه بعد اعتزاله عن اللعب في عام 1999. وقال لاحقا: «إن ذلك الوضع يؤثر على ثقتك بنفسك وإيمانك بنفسك إذ لم أكن أعرف ماذا أكتب على جواز سفري كمهنة.. لاعب تنس سابق؟».

و تعرضت حياة بوريس بيكر الخاصة لتدقيق شديد في الصحف الشعبية بعد فترة وجيزة من توقفه عن اللعب. فقد انهار زواجه من باربرا فيلتوس وسط مزاعم بالخيانة الزوجية، بما في ذلك علاقة سيئة السمعة بمطعم لندن مع عارضة أزياء روسية أنجبت ابنتهما فيما بعد.

وفي عام 2009 أعلن خطوبته على عارضة الأزياء الهولندية شارلي «ليلي» كيرسنبرغ ثم أعلنا أنهما انفصلا بعد 9 سنوات.

ولكن على الرغم من كل العناوين الرئيسية التي ولدتها حياته الشخصية، فإن سحر بيكر وذكاءه جعلاه محللا شهيرا على القنوات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم حيث عمل كمعلق في بي بي سي في بطولة ويمبلدون.

ويقول فولر: «غالبا ما بدت حياته فوضوية منذ تقاعده من التنس، لكنه احتفظ بهذه الهالة والحضور حيث ظل يتألق كلما كان في استوديو تلفزيوني أو في صندوق التعليقات على المباريات».

ونشر بيكر سيرته الذاتية، وتنافس في بطولات البوكر المحترفة، وعمل لبعض الوقت كرئيس لتنس الرجال في اتحاد التنس الألماني.

كما قام بتدريب نوفاك جوكوفيتش لمدة 3 سنوات فاز خلالها اللاعب الصربي بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

لكن موارده المالية خضعت بالفعل للتدقيق القانوني. فقد غرمت محكمة في ميونيخ بيكر في عام 2002 مبلغ 300 ألف يورو وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 1.7 مليون يورو.

وفي 21 يونيو من عام 2017، أُعلن إفلاسه في لندن بسبب قرض لم يُسدد على عقاره في مايوركا بإسبانيا. وقد وُصف بيكر من قبل محاميه بأنه «ليس شخصا ذكيا عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية»، كما قال مسجل المحكمة عن الألماني: «لدى المرء انطباع بأن رأسه في الرمال».

وبعد عام، وفي تحول غريب، أعلن بيكر أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ضد أي محاولات أخرى لملاحقته قضائيا بسبب الديون. وقال محاموه إنه كان ملحقا رياضيا وثقافيا لجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبينما أكدت سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى في بلجيكا أنها أصدرت له جواز سفر دبلوماسيا، قال مسؤول في وزارة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى لوكالة أنباء إن ذلك الجواز كان مزيفا، وقد أسقط بيكر لاحقا مطالبته بالحصانة الدبلوماسية.

وقال بوريس بيكر لمذيع بي بي سي أندرو مار، بعد إلحاح الأخير في السؤال عن المبلغ المستحق عليه في 2018 : «عندما تذكر اسم بوريس بيكر يفقد الناس واقعهم أو إحساسهم بالحقائق، ويشرعون في تخيل أشياء غير صحيحة على الإطلاق». وفي مارس من عام 2022 بدأت محاكمته في محكمة ساذارك كراون وبعد حوالي أسبوعين وجد المحلفون أن بيكر مذنب بعدم الكشف عن أصول في قضية إعلان إفلاسه.

وقد لفت فريق دفاع بيكر الانتباه إلى التغيير الدراماتيكي في حظه في الحياة. وقال جوناثان ليدلاو، محامي بيكر، للمحكمة: «إن سقوطه ليس مجرد سقوط من منزلة رفيعة، ولكنه يمثل أكبر قدر من الإذلال العلني لهذا الرجل».

وأضاف قائلا: «بوريس بيكر ليس لديه أي شيء حرفيا، وما حدث له ليس أقل من مأساة».

ومع ذلك، قالت القاضية ديبورا تيلور إن بيكر لم يبد أي ندم أو قبول بالذنب.

على الرغم من ذلك، يعتقد كريس باورز، المؤلف ومؤرخ التنس الذي وضع كتابا عن بوريس بيكر، أنه عندما يتم كتابة نعي بيكر سيكون التركيز على عظمة إنجازاته الرياضية بدلا من فشله القانوني.

ويقول باورز: «في اليوم الذي سيسقط فيه ميتا، سيخصص الناس أربعة أخماس حديثهم عنه لمسيرته في عالم التنس».

