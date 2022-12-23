إيمانيات

السيِّدة فاطمة (عليها السلام) علَّمها أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) معنى الحياة وأنّ السعادة الزوجية القائمة على الخُلق والقيم الإسلامية هي أسمى من المال والقصور والزخارف والجاه وما إلى ذلك. الزهراء (عليها السلام) زوجة الإمام عليّ (عليه السلام) بطل الإسلام ورجل البطولة والفداء كانت للإمام عليّ (عليه السلام) كما كانت أُمّها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تشاركه في جهاده وتصبر على قساوة الحياة والمرحلة الصعبة التي تمرّ بها الدعوة.

الحديث عن فاطمة بنت محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حديث عن فصل مضيء من تاريخ هذه الأُمّة وأمجادها الخالدة، وهو حديث عن عظمة المرأة المسلمة وقدوتها الرائدة في مسار العقيدة والتضحية والجهاد. كم هو جميل أن يستمع الإنسان المسلم إلى الكلمة الهادفة النقية الصادقة يعي من خلالها ماضيه وحاضره ومستقبله. وكم هو مفيد أن يقتبس الإنسان المسلم من أشعة تراثه الزاهر (عليها السلام) بالمآثر ما يستنير به في ظلمات المحن ويتسلح به في أزمات الصراع. وكم هو مهم أن يجد الإنسان المسلم القدوة الحسنة والمَثل الرائع في المبدأ والعقيدة في الخَلق والسلوك في السيرة والسريرة.

السيِّدة فاطمة الزهراء الصِّديقة الطاهرة (عليها السلام) التي ترعرعت في مهبط الوحي وبيت النبوّة ما هيأها أن ترضع تعاليم الإسلام ومفاهيمه وأحكامه لتكون أوّل تلميذة من النِّساء في القسم الداخلي من مدرسة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما كان الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أوّل تلميذ من الرجال في هذه المدرسة.. فقد كانت الزهراء (عليها السلام) تجلس مع الإمام عليّ (عليه السلام) عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والوحي ينزل عليه، وتستمع (عليها السلام) بلهفة وإمعان إلى دروس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يشرح معاني الوحي لها وللإمام عليّ (عليه السلام) ويعلِّمهما أحكام الله تعالى وتشريعاته.

الزهراء (عليها السلام) هي مظهر حيّ لفضائل أهل البيت (عليهم السلام) في كلِّ كلماتها وأعمالها في زُهدها وعبادتها، في أخلاقها ومشاعرها في إيمانها وتقواها، فاطمة (عليها السلام) الاسم الذي عندما نذكره أو نتذكره فإنّه لا يوحي لنا إلّا بالطهارة كأصفى ما تكون الطهارة، وبالنقاء كأعذب ما يكون النقاء، وبالإنسانية التي تعطي الإنسان قيمته، وبالعصمة التي تتمثَّلها فكراً في فكرها، وخلقاً في أخلاقها، وسلوكاً في كلِّ حياتها، وشجاعة في الموقف مع الحقِّ، شجاعة رسالية لا شجاعة انفعالية.. كانت وقفاتها وقفات من أجل الحقِّ، كان حزنها حزن القضية، وفرحها فرح الرسالة، ومثلت عمق الإسلام في عمق شخصيتها، واختزنت في داخلها كلّ الفضائل الإنسانية الإسلامية باعتبار أن كونها سيِّدة نساء العالمين، يفرض أن تكون في المستوى الأعلى من حيث القيمة الروحية والأخلاق.

إنّها الصورة الفريدة للزهراء (عليها السلام) لتعلِّم الأجيال كيف يمارس الإنسان المسلم الحياة ويتفاعل معها ويكافح ويعمل. رُوِي في الحديث عن الإمام عليّ (عليه السلام) في حديث تزويجه بالسيِّدة فاطمة (عليها السلام) حيث قال: «ثمّ صاحَ بِي رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عليّ، فقلتُ: لبيك يا رسول الله، قال: ادخـل بيتَك، والطف بزوجتَك، وارفق بها فإنّ فاطمةً بضعة مني، يؤلمني ما يؤلمها ويسرني ما يسرها. أستودعكما الله وأستخلفه عليكما. قال عليّ (عليه السلام): فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمرٍ حتى قبضها الله عزّوجلّ، ولا أغضبتني، ولا عصت لي أمراً، ولقد كنتُ أنظرُ إليها فتنكشفُ عني الهموم والأحزان». إنّها الدروس والعِبر والمُثل الرائدة للمجتمع والمنهج السلوكي لبناء الأُسرة المسلمة وتكوين الجيل الصالح.

الزهراء (عليها السلام) هي سيِّدتنا الطاهرة العابدة العالمة المعلِّمة المعصومة بعصمة الله القوية بنفسها، وعلى الرجال والنِّساء أن يقتدوا بها في كلِّ القيم الروحية والإنسانية المتمثِّلة بها، وقد انتجت (عليها السلام) للأُمّة ابنتها السيِّدة زينب (عليها السلام) التي كانت القوية في موقفها أمام الطغاة في الكوفة وفي الشام وكانت الصابرة المجاهدة التي تسلمت المسؤولية بعد الإمام الحسين (عليه السلام).

