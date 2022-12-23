إيمانيات

المرأة هي النصف الثاني من المجتمع، وهي التي تُعدّ نصفه الأوّل من أجل النهضة والعمران، ومنه فإنّ السرّ في نجاح المُجتمعات يكمُن في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل من أجل الوصول إلى بيئة صحّية ومُتطوّرة، تكتمل فيها عوامل التفوّق، والنجاح، والتقدم، والازدهار. إنّ المجتمعات لن تُحقق ما تريدُه دون المرأة، ولن تنهض دون إشراكها في مختلف الأعمال، واستغلال قُدراتها التي تتوفّر فيها بشكل جيّد.

قدَّم القرآن الكريم المرأة الصالحة مثلاً عمليّاً للرجال والنساء، وطالبهم بالاقتداء بها، جاء ذلك في قوله: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (التحريم/ 11)، الأمر الذي يبرز مفهوماً حضارياً إيمانياً فريداً في عالم الفكر والحضارة الخاص بالمرأة الصالحة؛ فقد جعلها مثلاً أعلى، وقدوةً للرجال، كما هي قدوةٌ للنِّساء في الإيمان والموقف الاجتماعي والسياسي والأخلاقي. كما سجّل القرآن دور المرأة في حياة الأنبياء (عليهم السلام) ودعوتهم، ومشاركتها لهم في الهجرة والجهاد، مقروناً بدور الرجل، عند حديثه عن الهجرة والبيعة والدعوة والولاء، واستحقاق الأجر والمقام الكريم، وعلاقة الرجل بالمرأة.. في عددٍ هائلٍ من الآيات والنصوص التي لم تفرّق بين الرجل والمرأة في حمل الأمانة والمسؤولية والجزاء عليها. فالمرأة والرجل في مفهوم رسالة الإسلام يوالي بعضهم بعضاً، ولاءً عقائدياً، يقومون بإصلاح المجتمع، ومحاربة الفساد والجريمة والانحطاط، ويحملون رسالة الخير والسلام والإعمار في الأرض، وهذا منتهى العدل بين الناس.

في حركة الحياة، يتكامل الرجل والمرأة في مسألة بناء المعرفة الإنسانية، وبناء حركة الإنسان، وبناء روحية الإنسان، أن نتطلّع إلى الله، فلا يشغلنا التطلع إلى الله عن التطلّع إلى الناس، وأن نتطلّع إلى الناس فلا يشغلنا التطلّع إلى الناس عن التطلع إلى الحياة، إنّ كلّ أُفق يمكن له أن يفتح لنا أُفقاً آخر. أحبّوا الله لتحبّوا خلقه، وأحبّوا الناس لتحبّوا الحياة: «الخلق كلّهم عيال الله فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله».

