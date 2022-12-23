إيمانيات

انّ للناس مواهب وقابليّات مختلفة، فهناك شخص لديه موهبة في الاختراع والصناعة، وآخر له موهبة في شؤون السياسة، وآخر له موهبة في الفقه والعلوم العقيدية والفلسفية، وآخر له موهبة في الكتابة والتأليف، وآخر له موهبة في الاختراع والصناعة واكتشاف القوانين العلمية في الطبّ والفيزياء والفلك والرياضيات والهندسة، وآخر له موهبة في العمل التجاري، وآخر له قدرات عملية على العمل والانتاج الآلي والزراعي والخدمات المختلفة التي يحتاجها الناس... إلخ. وتلك حكمة الله سبحانه، قد قسّم بين الخلق تلك القابليات والمواهب، لتتكامل الحياة البشرية ولتتبادل المنافع والمصالح، وليشعر كلّ فرد بحاجته إلى الأفراد الآخرين في مجتمعه، ليعيشوا في ظلِّ التعاون وتبادل المنافع.

ويوضِّح القرآن الكريم الاختلاف في المواهب والقابليّات والحكمة فيها بقوله: (وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات لِيَتّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً) (الزّخرف/ 32). فالقرآن يوضِّح أنّ الله سبحانه خلق الناس بدرجات متفاوتة في القابليات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريّاً، أي ليستفيد بعضهم من طاقة البعض الآخر، وليتبادلوا المنافع والمصالح، وتتكامل الحياة البشرية، وتنتظم الحياة الاجتماعية، لا ليستعلي بعضهم على بعض، أو يتسلّط عليه، أو يستغلّه ويظلمه.

فالموهبة نعمة من نِعَم الله تعالى عند الانسان، وكلّ نعمة تجب مقابلتها بالشّكر وحُسن الاستعمال. فمن وهبه الله ذكاء، أو قدرة جسمية، أو قدرة على اكتساب العلوم، أو موهبة شعريّة أو كتابيّة، أو صار إنساناً متفوِّقاً في الدراسة، أو في المجتمع، بسبب ما وهبه الله، وجب عليه الشّكر والتواضع، ومساعدة الآخرين بما وهبه الله سبحانه. وصاحب الموهبة قد يكون أنانيّاً يحرم الآخرين من المساعدة ممّا وهبه الله سبحانه. والشخصية السّليمة يمثِّلها الانسان الذي يكون خلقه الإيثار، والاهتمام بالآخرين، وتقديم الخبرة والمساعدة لهم. فانّ : «خير النّاس مَن نفع النّاس»، كما يقول الرسول الكريم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).

إنّ الانسان المسلم ذا الموهبة والقابلية المتفوِّقة يكون شاكراً لله على ما أنعم عليه، فهو يُردِّد قول الله دائماً: (رَبِّي أوزِعْني أن أشْكُرَ نِعْمَتَكَ الّتي أنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى والِدَيَّ وأنْ أعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ إنِّي تُبْتُ إلَيْك ) (الأحقاف/ 15). وهذا الشكر يزيده تواضعاً، وطلباً للمزيد من المواهب من الله سبحانه، وبالشكر والتواضع تدوم النِّعم ويستحقّ المزيد: (لَئِن شَكَرْتُم لاَزيدَنَّكُم) (إبراهيم/ 7).

