إيمانيات

التضامن من أفضل الأخلاق وأسماها، وهو خلق إنساني رفيع وقيّم له مكانة مرموقة في القلوب بسبب أثره الطيب؛ لما له من أثرٍ طيب في المجتمع، خاصة أنّ التضامن يشجع الناس على الاندماج معاً، وحدوث ألفة وتبادل للخبرات والتجارب فيما بينهم، فيساعدون بعضهم بعضًا في كلّ شيء. فهو يقوي روابط أبناء المجتمع معًا، ويعزز الصلات بين الأشخاص، ونوع من الشراكة والتعاون على أداء المهمات بمختلف أنواعها، وينعكس أثره الإيجابي على الجميع، مما يعزز من مكانة التضامن في المجتمع.

في التضامن رفعة وسمو للمجتمعات؛ لأنّه يجمع العقول والقلوب ويقرب بينها، ويجعل بينها ألفة عظيمة، كما يلفت نظر الناس المقتدرين لمساعدة الأشخاص الأقل حظًا في المجتمع، وهذا يجعل من أبناء المجتمع مثل الشجرة عميقة الجذور يانعة الثمر، التي تحمي الأشجار الصغيرة من الشعف والدمار. لهذا فإنّ أفضل ما يقدمه التضامن للمجتمع هو أنّه يكون كالمحرك الأساسي للناس، وكأنه وقود الحياة فيها، وهذا يزيد من إظهار قدرات الناس على فعل الكثير من الأشياء الصعبة وتحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات، فلو تضامنا جميعاً على فعل الخير لشاعَ الخير في المجتمع.

يُعلّمنا التضامن أن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا معنى التعاون والتكافل، وأن نساندهم في أن يضعوا أيديهم في يد كل من يمدّ يده للخير، وهذا يفتح أبوابًا للثقة والمحبة بين الناس، ويجعلهم يقبلون على ممارسة العديد من الأنشطة دون خوف.

التضامن لا يقتصر على أشخاص ومناصب معينة، ولا يمكن ربطه بفئة قليلة من الناس أو في ظروف محددة، رغم أنّه قد يكون ضرورة في بعض الأوقات أكثر من أوقات ثانية؛ إذ يكفي أن نجمع حولنا عددًا من الطيبين القادرين على أن يمنحوا ما لديهم من قدراتٍ لنا. ونتعلم معًا أن نثابر لأجل الوصول، وأن يكون تضامننا في مختلف القضايا لأجل الجميع بعيداً عن الأنانية وحبّ التملك، علماً بأنّ التضامن الحقيقي لا يكون بالأقوال فقط وإنّما بالأفعال، كي يكون على أرض الواقع، وكي يكون تضامناً حقيقياً ليس فيه كذب أو خديعة.

مَن يجد التضامن في بيته ومدرسته ومجتمعه سيشعر بأنّه قوي وقادرٌ على تخطي الكثير من العقبات وتحقيق الانتصارات، والتخلص من أي سبب يدعو للقلق أو التردد، فالتضامن يجعلنا نتحرر من أنانيتنا ويجعلنا نتخلى عن خوفنا وانعدام ثقتنا بأنفسنا؛ لهذا طوبى للتضامن المدروس المبني على الثقة الغالية، لأنّه يجعل الأشخاص يشعرون بالأمان والطمأنينة، ويمنحهم شعوراً كبيراً بالفرح والاطمئنان.

ختاماً، لابدّ من الإشارة إلى أنّ التضامن بمثابة الغرس القوي المثمر الذي يكون فرعه في السماء، وتكون جذوره ممتدة في أعماق الأرض، لأنّ مَن يستطيع أن يتضامن مع الآخرين ويتجاوز جميع الاختلافات بينه وبينهم، لابدّ أن يكون شخصاً ذا نفسٍ نقية. فالتضامن يكشف عن معادن الناس ومدى تقبلهم لفكرة التعاون والعمل الجماعي والانخراط مع أفراد المجتمع في مختلف الأنشطة، وممارسة العديد من الأعمال التي تُشير إلى أنّ في التضامن قوة كبيرة ومؤثرة، لكن يجب أن يتم استغلالها بأفضل صورة.

