إيمانيات

إنّنا ما لم نكن ممن يعفون ويصفحون فلن نبلغ عتبة السلام الداخلي. فالعفو هو وسيلة تغيير إدراكاتنا والتخلص من مخاوفنا والشعور بالظلم والتأذي. وإننا بحاجة إلى تذكير أنفسنا باستمرار بأنّ الحب هو الحقيقة الوحيدة هناك. وإن أي شيء نعيه ولا يعكس الحب فهو إدراك خطأ.

إذن فإنّ العفو يمسي وسيلة لتصحيح إدراكاتنا الخطأ، فهو يسمح لنا بأن نرى فقط الحب في الآخرين وفي أنفسنا وليس شيئاً آخر. ومن خلال النسيان الاختياري وعبر خلع النظارة الماضوية المعتمة التي تجثم فوق الحاضر فإن بإمكاننا أن نشرع في معرفة أن حقيقة الحب موجودة إلى الأبد، وأننا يمكننا عيش السعادة من خلال الوعي بالحب فقط.

وبذا فإنّه يمسي العفو عملية محو وتجاوز مهما كان ما نعتقد أنّ الآخرين ربما قد فعلوه حيالنا وأيّاً كان ما نعتقد أننا اقترفناه بحقهم. وإننا متى حفلنا بالمظالم فإننا نحمل عقولنا على التغذي بالخوف ونمسي أسرى لتلك التشوهات.

لكننا إذا اعتبرنا أن وظيفتنا الوحيدة هي العفو وكنا على استعداد للاضطلاع به بشكل متسق صادق عبر توجيه عقولنا لأن تكون متسامحة فإننا سوف نجد أنفسنا متحررين ومحلقين منطلقين. ذلك أنّ التسامح يصحح إدراكنا الخطأ بأننا منفصلون عن بعضنا البعض ويسمح لنا بعيش روح الوحدة والتعاضد ببعضنا البعض.

إنّ التسامح كما هو معروف هنا يختلف عن الطريقة التي درج بها كلّ منا على فهمه. إذ إنّه لا يعني افتراض وضعية معوجة معينة وتحملها أو السلوك المتسامح مع شخص لا نحبه، وإنما يعني التسامح أو العفو تصحيح إدراكنا الخطأ بأنّ الشخص الآخر قد أضرَّ بنا.

ويكون العقل غير المتسامح على عكس العقل المتسامح مشوشاً ومترعاً بالخوف. ولشد ما يقاسيه من هواجس وذكريات منغصة. ويكون مطمئناً إلى التأويل الذي يخلعه على إدراكاته للآخرين. كما أنّه يركن إلى تبرير غضبه وصحة حكمه الإداني.

أيضاً فإنّ العقل غير المتسامح يجمد عند رؤية الماضي والمستقبل شيئاً واحداً يستعصي على التغيير. وهو لا يريد أن يكون المستقبل مختلفاً عن الماضي.

ويرى العقل غير المتسامح نفسه بريئاً، لكنه يرى الآخرين مذنبين. أيضاً فإنّه ينهض على الصراع وكونه على صواب، ويعتبر السلام الداخلي عدواً له. كما تجده يرى كلّ الأشياء منفصلة متشظية.

أما العقل المتسامح فإن لسان حاله يقول: إنني حينما أرى شخصاً آخر بوصفه مذنباً فإنني أعزز إحساسي بالذنب وعدم الأهلية. ولا يمكنني مسامحة نفسي ما لم أكن مستعداً للعفو عن الآخرين. ولا يعنيني ما أعتقد أن امرأً اقترف شيئاً ما بحقي في الماضي أو ما أعتقد أني قد زللت فيه. لكنني يمكنني من خلال العفو فقط أن أتحرر من الإحساس بالذنب والخوف بشكل عام.

