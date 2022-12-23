إيمانيات

الله تعالى كرّم النبي عيسى (عليه السلام) بأن جعله مباركاً أينما كان. تكريم ليس بعده تكريم. فقد تكون نفّاعاً في (مكانٍ) ما، أو (مجالٍ) ما، أو (وقتٍ) ما، أمّا أن تكون نفّاعاً في كلّ مكان، وكلّ وقت، وكلّ مجال، فهي المباركة الحقّة التي يستحقّها روحُ الله وعبده الصالح. السيِّد المسيح (عليه السلام) نفع الناس بعلمه وأخلاقه وبدعوتهم للعمل الصالح، وما حلَّ على جماعة إلّا وحلّت بحلوله البركة، فكان بركةَ السماء إلى الأرض، كما هي الأمطار على أيّ أرض هطلت أخصبت وأنبتت.

الله سبحانه أفاض على عيسى (عليه السلام) من نِعَمه.. ربّاه وعلّمه، وأراد له أن ينفتح بالخير والعدل والمحبّة والرحمة على العالم كلّه، قال سبحانه: (وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ * وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) (آل عمران/ 48-49). أرسله إليهم ليكونوا المنطلق في دعوته، فيمنحه ثقافة الكتاب الذي ربّما تمثّل بالوحي الذي يوحي به إليه، ممّا ينـزله على رُسُله الذين يلتقون على صعيدٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ في الدعوة إلى التوحيد المطلق، وإلى ما يصلح عقول الناس وحياتهم في الإيمان والعقيدة والحياة، وربّما كان يعني الكلمة المكتوبة، من دون أن يتعلَّمها على يد معلِّم خاصّ، باعتبارها معرفةً إلهاميةً يتمثّل فيها الوعي المعرفي للكتابة المقروءة، وإلى جانب ذلك، يعطيه الحكمة التي تصنع للشخصية قوّة الميزان الصحيح الذي يزن به الفكرة والكلمة والحركة، في الخطوات التي ينطلق بها إلى الهدف المطلوب، ولكن من الطبيعي أن يبدأ كلّ رسول رسالته بإبلاغ قومه، ثمّ تمتد رسالته بعد ذلك إلى العالم كلّه (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (آل عمران/ 49) بالمعجزة التي تدلّ على أنّي رسول من الله سبحانه وتعالى (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ) (آل عمران/ 49)، فعيسى (عليه السلام) كان يصنع تمثال الطير، ثمّ ينفخ فيه، فيلقي الله الروح في هذا الطير، ولم يكن عيسى (عليه السلام) هو مَن يلقي الروح في الطير، وإنّما هو الله سبحانه الذي جعل في نفخة عيسى (عليه السلام) شيئاً من القدرة الإلهيّة..

