أنا متفائل

آراء

عنوان المقال قد يغضب الكثير، فكيف لي أن أتفاءل وسط هذا الزخم من الإحباط، هذا الحجم من التخبط، هذا الفشل من التقدم، كيف لي أن أتفاءل والنظرة السوداوية ترمي بغطائها على العالم بأسره، ولتوضيح وجهة نظري أقول بأن التفاؤل هو باب يأخذنا لعامل نطمح به وهو النور بين عتمة هذا الواقع الذي سوف يصحبنا إلى الغاية المرجوة، وبالمقابل أسأل من ينتقدني أين سيأخذنا التشاؤم والتذمر والاستسلام لواقعنا المؤلم الذي يكرس فينا انهزام العزائم وشلل الهمم.

لكم الحرية الكاملة في انتقاد واقعنا لكن بالمقابل يجب أن نشكر الله على ما نحن فيه من نعم، ونستوعب مفهوم الشكر في حاضرنا كي يزيد الجمال في مستقبلنا إيمانا منا بقوله تعالى «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وكيف لا نشكر الله ونحن في وطن جميل معطاء، كيف لا نتفاءل ونحن نعيش وسط وجوه مريحة أنيقة وراقية وطموحة تسعى لكل ما هو أفضل، أعزائي تفاءلوا فالقادم أجمل بإذن الله.

نأخذ نفسا عميقا،،،

بوادر التغيير بدأت ملامحها تتضح وعدوى التطور والإنجاز الذي سبقنا فيه جيراننا وأشقاؤنا ستأتينا قريبا، وهنا نحتاج بأن نتوقع هذا التغيير بنظرة متفائلة والإيمان بأننا قادرون على إكمال رحلة عطاء لمستقبل يليق في طموحنا.

