المونديال والمثلية وما خفي أعظم

آراء

في جلسة مع اصدقاء بعد صلاة الجمعة نوقشت قضية المثلية والمعروف ان هذه الظاهرة موجودة منذ القدم ولكنها محرمة في جميع الشرائع والأديان السماوية وغير السماوية، وقد ظهرت الى العيان في المجتمعات الغربية مع الثورة الصناعية وقد رأيتهم يسيرون علنا في مجموعات في احتفالات سقوط جدار برلين، كما كانت لهم بارات خاصة في هامبورغ ولا ادري ما الذي يدفع هؤلاء الى مثل هذا العمل؛ اهي امراض نفسية أم عضوية هرمونية أم كلاهما ومعظم الشعوب حتى الغربية تنبذها لأنها اعمال مشمئزة قذرة تنقل الامراض الخطيرة مثل الايدز، والكل يذكر كيف كان الاعلام محذرا من هذا العمل لانه احد الاسباب بل هو السبب الرئيس لهكذا مرض خطير، ولم يذكر احد ان هذا من حقوق الانسان والحرية الشخصية آنذاك، وبالمناسبة فهذا العمل الشاذ لا يمت الى حقوق الانسان بل يسيء اليها لان حقوق الانسان لا يمكن ان تأتي بما يسيء الى صحة الانسان ومجتمعه كما انه ليس حرية شخصية فحرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين بأن يسيء لمن حوله بنشر امراض قاتلة.

فجأة مع بداية المونديال في بلد عربي خرج الاعلام الغربي يروج لهذه الظاهرة الغريبة الشاذة والمرضية، متناسيا انه كان يحذر بشدة من هكذا ظاهرة بأنها سبب لمرض الايدز ومروجا انها من حقوق الانسان وحريته الشخصية.

لماذا يا ترى فماذا يخفي هذا الاعلام الصهيوني وراء ما يدعيه من حقوق انسان وحريات شخصية فاعتقادي وراء ذلك عدة اسباب يخفونها، أولها لم يرق لهم ان يكون هذا الحدث العالمي في بلد عربي مسلم فقاموا بهذا العمل محاولين اصطياد عصفورين بحجر فإما ان ترفض قطر وهي البلد المسلم العربي ذلك فيحتج العالم ويفسد الحدث وينفك المونديال او ان تقبل بذلك فينفذون وينشرون هذه الظاهرة التي ستفكك المجتمع وتقضي على الاسلام لأنهم يعرفون تماما من اهم اسباب تآلف المجتمع بدْءا بالعائلة الى المجتمع ككل هو الاسلام فقد نجحوا في تمزيق الامة العربية والاسلامية جغرافيا ويريدون ان يفككوا مجتمعهم ليطمئنوا أن المارد العربي قد مات كليا ولكن مكروا ومكر الله فكانت النتيجة عكسية بالنسبة لهم فمنعت قطر دخول هؤلاء الشواذ علنا كما أرادوا وركع اللاعبون في الملعب مؤمنين شاكرين لله وضم اللاعبون امهاتهم لتظهر قوة الترابط الاجتماعي للأسرة العربية والاسلامية ويجب ألا ننس حقد الصهيونية وهم يرون ان الكنائس فارغة والمساجد ملأى بالمصلين والناس يدخلون في الاسلام افواجا، ودعني اختم القول بأن الصهيونية العالمية بإعلامها الجبار قد تمكنت من تفكيك المجتمع الغربي وخلق فراغ روحي عنده جعله لا يؤمن بشيء وبقي امام هذه الحركة الصهيونية المجتمع الاسلامي عامة والعربي خاصة عقَبة كأداء يريدون تحطيمها وظنوا ان الفرصة سنحت لهم عن طريق المونديال ولكن جهودهم باءت بالفشل والحمد لله.

«ربنا ثبت قلوبنا على الإيمان».

ملاحظة: امتلأت فخرا وغرورا عندما رأيت ان المونديال قد اثبت ما ناديت به منذ زمن بأن تأليف فريق كرة قدم عربي اسهل واسلم وأسلس بداية لاتحاد او وحدة عربية.

