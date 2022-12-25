قطر بطلة العالم

آراء

بلد عربي صغير الحجم، كبير الإمكانات، عظيم الابهار، دخل في منافسة مع دول كبرى وعظمى، واستطاع ان يفوز باستضافة المونديال، بلد تربص به كثيرون، وحاربه الكثيرون، بدافع الحسد والغيرة والدين، بلد الشعب البشوش، وكرم الضيافة، والبناء والعمران والنظافة واتساع الشوارع، وركز لي على الشوارع !!

بلدٌ عكس في المونديال الثقافة الإسلامية العربية من مبتدئها الى منتهاها، من افتتاح المونديال بآيات من الذكر الحكيم، وانتهاءً بالبشت العربي الذي لبسه ميسي كتتويج للكأس العظيمة.. «عشت ولبست البشت» والبشت بالمناسبة لا يلبسه الا عريس او وجيه او في يوم عيد، وهذا يوم عيد.. أي عيد!!

على رغم اعتراض بعضهم على هذا اللباس الجميل، لم نر منهم حسا أو ركزا – أولئك المعترضون- على لبس القبعة المكسيكية من اللاعب الشهير «بيله» او من لبس العباءة الكنسية للخريجين. فاحترموا ثقافتنا كي نحترمكم، ولقد نجحت قطر بنشر تلك العادة الإسلامية، كاعتراض «بمنع المثليين ومنع الكحول» وهذا يعكس ثقافة البلد المضيف، ونجد لها مثيلات بمنع علامة الصليب المعكوف «الهتلرية» فهي مجرمة في تلك البلدان، فلابد ان تحترم البلاد والقوانين التي انت ضيف عليها.

بالمناسبة اذكر قصة ساقها اخي فيصل الحبشان حول رجل انكليزي يعترض على سواقة السيارة في قطر، فهو يريد سيارة سكانها ومقودها يمين عكس الشمال، فهل له حق الاعتراض ام يتماشى مع قوانين تلك البلاد التي تسير السيارات فيها بمقودها وسكانها اليسار؟!!

ولا غرابة ان تنال قطر - بشهادة الفيفا- كأفضل نسخة عملة في المونديال، منذ تنظيم كأس العالم، والحق ما شهدت به الأعداءُ قبل الأصدقاءُ، بحسن التنظيم وابداع التصميم، وعظم الضيافة في بلد كريم، وعدم وجود تخريب أو شغب المشجعين، فهي فخر للعرب والمسلمين.. «وهو حق واقع، ماله من دافع».

ان المونديال ليس حدثا رياضيا بقدر ما يكون حدثا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا تنعكس فيه آراء الشعوب، ويكون فيها تحزبات إقليمية، ودينية، وعرقية. وآية ذلك ان الشعوب العربية عكست الوعي للقضية الفلسطينية، برفع اعلامها في المدرجات، كذا صوت الشهادتين صدع في الملاعب، حتى غدا الملعب يموج من تحتهم، في مباراة «المغرب وفرنسا»، وتعليقات الشعوب عن استعادة الاندلس بهزيمة البرتغال واسبانيا من المغرب، فهو انعكاس ثقافي وتاريخي لتلك الحالة الاجتماعية.

فالمونديال عبارة عن مسرح للعرض اشبه بأسواق عكاظ وذي المجاز، فوجدت الشعوب منبراً للتعبير عن آرائهم وملابسهم، ومتنفساً للتعبير عن شعوبهم وقضاياهم.

وأخيرا وليس اخرا.. ان بطل العالم هو قطر التي نجحت نجاحا باهرا، وعكست ثقافة عربية إسلامية بأسلوب مقبول وجمالي، وكانت احسن اثاثا ورؤيا وابهارا، وسيظل عالقا في مخيال شعوب العالم ابد الدهر.

