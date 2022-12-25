إصدار.. المراسيم

آراء

انطلاقاً من الخطاب السامي لسمو ولي العهد، والذي ألقاه نيابة عن مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يوم الأربعاء الموافق «22 يونيو 2022»، وما تضمن من تشخيص شامل ودقيق للمشهد العام للدولة، والدعوة الى دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك بين جميع التوجهات الرامية الى تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة من النهج الإصلاحي الحكومي، وذلك عبر سياسة الأخذ بمبدأ «تصحيح المسار»، الأمر الذي قوبل بالحرص التام من سمو رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بما جاء في مضامين الخطاب السامي، لينعكس ذلك بالتبعية – إيجاباً – على مؤشر الأداء الحكومي.

ونحو استكمال ذلك الأداء.. تجدر الإشارة هنا الى اتفاقية التعاون المشترك بين «دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الإدارية»، والمبرمة - أواخر شهر أكتوبر 2016 - في مجالات التطوير الإداري، وما تخلل ذلك من كلمة لممثل دولة الكويت كأحد طرفي الاتفاقية، حيث جاء فيها : «أن الهدف الاساسي هو الاطلاع على - تجارب الاخرين - في الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد للاستفادة منها»، كذلك ما جاء في كلمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى - قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية – متطلبات جديدة.. في عصر جديد – والمنعقد في القاهرة 15-18 يوليو 2018، حيث أشار المدير العام الى : «أن تقدم الدول يتحقق من خلال تقدم المؤسسات والمنظمات العاملة، وقدرتها على التميز بالنهوض بمهامها لتحسين قدراتها».

الدول العربية.. والخليجية

وفي السياق ذاته.. حرصت الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على التسابق نحو مواكبة تلك المتغيرات العالمية لتحقيق مجمل الرؤى في تنفيذ خطط وأهداف التنمية المستدامة، حيث كان لحكومة دولة الامارات العربية تقدم ملحوظ في ترسيخ هذا النهج، من خلال إختيار وتسكين الكفاءات في الوظائف القيادية، وتعيين الوزراء الشباب الأكفاء لمواكبة متطلبات العصر الحديث كالمزروعي والرومي، وكذلك المملكة العربية السعودية في اختيار وتعيين الوزراء -الشباب- الناجحين كالوزير عبدالله السواحة، زد على ذلك توجه المملكة في تسكين الوظائف القيادية، فعلى سبيل المثال لا الحصر «برنامج القادة»، والمقدم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية – السعودية – حيث تطرح وزارة النقل -إعلاناً- لعدد من الوظائف القيادية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك لاستقطاب الكوادر المؤهلة في إطار تحقيق أهداف المملكة 2030 نحو تمكين الشباب السعودي الطموح.

الخاتمة..

وعلى ضوء ذلك، وحيث ان النهج الحكومي قد أتى في اتساق تام مع ما جاء في مضامين الخطاب السامي نحو -تصحيح المسار- لذا فإن من الضرورة اليوم، أن تبدأ الحكومة بالعمل على مواكبة الدول الشقيقة والمجاورة في هذا الجانب تحديداً، من حيث ترشيح –فئة الشباب- المدعمين بالخبرة والكفاءة لمراسيم إسناد الحقائب الوزارية، والتسكين في الوظائف القيادية كالمعمول في وزارة النقل آنفة الذكر، مع الأخذ في الحسبان إشراك جهاز متابعة الأداء الحكومي في هذا التوجه، ممثلاً بمعالي الشيخ أحمد المشعل الصباح، والذي نجح بشكل كبير في دعم وتعزيز الأداء الحكومي.

