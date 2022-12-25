اللغة العربية وعصر الانفجار المعرفي

آراء

في ظل احتفاء العالم باليوم العالمي للغة العربية، والذي جعلته هيئة الامم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام يحق لنا ان نتساءل: هل اللغة العربية قادرة على مواكبة عصر الانفجار المعرفي؟

نقول بداية: ان تاريخ العربية شهد باقتدارها الكبير لتكون لغة ادب وعلم، فلم تكن فحسب لغة شعر ونثر وحكم وامثال ومواعظ، بل كانت ايضا لغة للعلوم المختلفة، فابن سينا كتب كتابه القانون في الطب بالعربية، وابن الهيثم كتب نظرياته في علم الضوء وعلم البصريات بالعربية، والخوارزمي كتب في الرياضيات باللغة العربية وابن النفيس كتب في علوم التشريح باللغة العربية، والبيروني كتب ابحاثه الجغرافية ودراساته الفلكية بالعربية.

وكما تمتعت العربية في تاريخها العريق بهذا الاقتدار فإنها في العصر الحديث مازالت تتمتع به، وقد اثبتت التجارب التي اختصت بحوسبة اللغة العربية مرونتها العجيبة في استيعاب الذكاء الاصطناعي الحديث.

وحوسبة اللغة العربية مجال خصب وعمل اكاديمي قائم بذاته في مراكز البحث العالمية، وفي بعض الجامعات العربية الحكومية والخاصة، وايضا في بعض مراكز الابحاث العامة والخاصة في العالم العربي، وفي المختبرات الغربية هناك الكثير من العاملين في مجال حوسبة اللغة العربية، وقد ازدهرت هذه المختبرات بعد احداث 11 سبتمبر، ويرتبط ذلك بالمراقبة الآلية لكل ما يكتب في العالم العربي، وما يجدر ذكره ان حضور اللغة العربية على الانترنت مازال ضعيفا مقارنة بباقي اللغات التي يعد تعداد الناطقين بها اقل بكثير من المتحدثين بالعربية، على الرغم من ان اللغة العربية هي الخامسة عالميا، ويعود هذا الى تقصير أبناء العربية لا الى العربية ذاتها.

وكان ثمرة هذه الجهود التي اهتمت بحوسبة العربية هذه التطبيقات والبرمجيات المتاحة باللغة العربية الان، وهي تطبيقات كثيرة، لكن هذا الامر يحتاج الى تضافر الفرق البحثية في هذا المجال ليؤتي ثماره كاملة، ويحقق الهدف المنشود من حوسبة اللغة العربية، وقدرتها على التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

