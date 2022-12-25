أكذوبة اسمها إعلام حر

آراء

خطير هو الدور الذي يقوم به الاعلام في حياتنا.. فرغم أنه وسيلة لتوعية الانسان، وشرح مختلف جوانب القضايا والمسائل له، ونقل ما يجري من حوله في العالم لاطلاعه عليه، وكذلك نقل وجهات نظره وايصالها للعالم، وتوحيد توجهاته حول مختلف الشؤون، وغيرها كثير من الجوانب الايجابية المهمة.. لكن له جوانب سلبية خطيرة وكبيرة..

صناعة الرأي العام قضية ليست بسيطة وبالغة التعقيد، وصارت علما ومهارة وفنا احترافيا، بل وصارت سلاحا خطيرا جدا.. يستخدمه من يجيده بل وصار هناك سعي لاجادته، فاستخدمته الدول ضد بعضها البعض، في سبيل تحقيق مصالح معينة، أو ضغط ومحاولة لتغيير مواقف أو ما شابه..

عدد غير قليل من المواقف والأحداث الذي استطاع الاعلام فيها، أن يصنع حدثا أو يغير اتجاهاته الجماهير فيه.. من خلال استغلاله للقنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي هي الأخرى، صارت أداة خطيرة رغم فقدانها لبريقها الأخاذ السابق، لكنها مازالت مؤثرة ولنا فيما يجري في بعض البلدان العربية دليل واضح..

المؤسف في القضية أن بعض الاعلام في مجمله الظاهر، ورغم ما يدعيه من حرية وحيادية هو أبعد ما يكون عن ذلك.. فرغم أن القناعة بفكر أو أيديولوجية معينة، ليست عيبا أو منقصة وهو حق أصيل لكل انسان ومنهم الاعلاميون.. لكن العار في أن تكون معايير هذا الاعلامي مزدوجة ومتغيرة، تبعا للقرب والبعد من القناة والوسيلة التي يعمل فيها الإعلامي، أو الحزب والجهة التي تمول القناة وتدعمها، أو تبعا لما يدفع للإعلامي نفسه أحيانا!

الواقع يثبت يوما بعد آخر أن قضية وجود «اعلام حر» ما هي الا أكذوبة أو وهم لا حقيقة واقعية له.. فربما هناك حرية للاعلام، وبالقدر الذي يسمح به النظام الموجود ويريده، لا بمقدار ما يجب أن يكون، أما وجود إعلام حر فلا يوجد مثل هكذا وصف ينطبق على أي حالة الا ما ندر..

ما يؤيد ما سبق مراجعة بسيطة لمواقف بعض القنوات والاعلاميين، منها على سبيل المثال موقف الصحف البريطانية والأميركية، خلال الحرب الروسية - الأوكرانية، أو موقف قناة (BBC) وبعض الصحف الألمانية من قطر، خلال بطولة كأس العالم الجارية، رغم ما تسوقه من عدم ميلها وحياديتها «المدعاة» لكن الواقع أثبت أنها لا تخرج عن سياسات وتوجيهات حكوماتها..

يشابه ذلك موقف كثير من الاعلاميين العرب، والناشطين والمدونين المحليين، من أحداث العراق وغيره من الدول العربية، عند حصول احتجاجات في البلدين.. وغيرها كثير من المواقف التي تفضح ازدواجية قبيحة، يل إن وصف أمثال هؤلاء «الازدواجيين» بالمرتزقة والمأجورين لا يبعد كثيرا عن حقيقتهم..

الاعلام وصناعة الرأي العام مهمة حساسة، وسلطة واسعة وخطيرة.. لا يصح أن تكون أداة لاكتساب المال بطريقة «غير نزيهة» أو معاملتها كأي مهنة للتكسب من خلالها، فهي تفرض على صاحبها مسؤوليات أخلاقية قبل أن تكون مهنية..

