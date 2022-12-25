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السعودية تدعم اليمن بـ 20 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء


عدن- الوكالات: وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 20 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، حيث يواجه الملايين الجوع وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا. وذكرت وكالة الانباء اليمنية أنه بموجب الاتفاقية سيتم تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية العاجلة لنحو 524 ألف نسمة من الأسر الأكثر احتياجا في اليمن، الذي يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات.


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