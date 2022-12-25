ماكرون يدعو إلى «تغيير القيادة» في لبنان

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع 3 وسائل إعلام، على ضرورة تغيير القيادة في لبنان وإزاحة القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.

واعتبر الرئيس الفرنسي الذي يحاول منذ سبتمبر 2020 حضّ الطبقة السياسية اللبنانية على اعتماد الإصلاحات اللازمة لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية، أن مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. ورأى أن المطلوب بعد ذلك إعادة هيكلة النظام المالي ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع، مضيفا «يجب تغيير قيادة هذا البلد».

ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي. ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة إلى انتخاب رئيس جديد رغم انعقاد عشر جلسات مخصصة لهذا الغرض حتى الآن.وتدير البلد الذي يعاني انهياراً اقتصادياً حاداً حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال. وأكد ماكرون ضرورة مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحاول على الرغم من كل شيء أن يبذل أقصى ما يمكنه ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد، جوزيف عون، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات المطروحة أسماؤهم للرئاسة، لكنه غير مرشّح رسمياً لها، رفض ماكرون الخوض في مسألة الأشخاص والأسماء، مشدداً على أن المسألة لن تستوي إذا لم تكن وراء الأسماء استراتيجية وخطة.

وعبر ماكرون عن أسفه لـ«هجرة الشباب اللبناني الكثيفة»، موضحا «ما يهمني هم اللبنانيات واللبنانيون، لا أولئك الذين يعيشون على حسابهم». وأكد أنه يرغب في المساعدة على نشوء حل سياسي بديل من دون أي تساهل مع القوى السياسية، داعياً إلى عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤيد قائد الجيش للرئاسة في لبنان، قال إن فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء للرئاسة، لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وقد فشلت مرتين.

وتابع «لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين» وقال إنه يريد مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبذل رغم كل شيء جهودا للقيام بما يتمكن ولا يتنازل للذين اغتنوا ويريدون البقاء والابتزاز».

