إعصار «القنبلة» يطمر أميركا وكندا بالثلوج

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة «تاريخية» حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء وأدت إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى. وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الارصاد الجوية الأميركية بـ«التاريخية» تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن. وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70% من الأميركيين في الولايات المتحدة. وأشار خبراء إلى أن العاصفة قد تشتد سريعا وتتحول إلى ما يعرف بـ«الإعصار القنبلة» الذي يتكون حين ينخفض الضغط الجوي وتصطدم كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.

وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأميركيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة. وحرم نحو 1,5 مليون منزل من الكهرباء الجمعة خصوصا في كارولاينا الشمالية ومين وفرجينيا. وضربت العاصفة مساحة واسعة تمتد من الحدود الكندية في الشمال إلى الحدود المكسيكية في الجنوب. وفي إل باسو بولاية تكساس فتحت مراكز إيواء ليتمكن المهاجرون من المكسيك من حماية أنفسهم من خطر البرد مع تدني درجات الحرارة.

تحدث الموقع المتخصص «فلايت- أوير» عن إلغاء 5500 رحلة في الولايات المتحدة، موضحا أن المطارات الأكثر تأثرا هي تلك الموجودة في سياتل ونيويورك وشيكاغو وديترويت.

وأعلنت ولايات عدة حالة الطوارئ، بينها نيويورك وأوكلاهوما وكنتاكي وجورجيا وكارولاينا الشمالية. وكانت الرؤية فيها شبه معدومة بينما أصبحت الطرق فيها خطيرة جدا بسبب الصقيع والجليد. وتواجه كندا أيضا هذه الظاهرة مع تحذيرات من البرد والعواصف وحتى العواصف الثلجية في الجزء الأكبر من أراضي البلاد. وفي بعض مدن مقاطعة ساسكاتشوان الكندية انخفضت الحرارة إلى -50 مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة في مدن مقاطعة كولومبيا البريطانية -التي تعد أقل مناطق كندا برودة- إلى -9 مئوية.

