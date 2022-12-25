قتل جماعي يهز فرنسا... والمهاجم يعترف بعنصريته

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باريس- الوكالات: اعترف رجل يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس أنه فعل ذلك لأنه «عنصري» كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة امس لتحديد دوافع عمله.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته «حقيبة صغيرة» تحتوي على «مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل» مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية «لو جورنال دو ديمانش». وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات السبت لتحديد الأسباب التي دفعت هذا الرجل البالغ من العمر 69 عاما الذي تمت ملاحقته في الماضي بسبب هجوم عنصري، إلى ارتكاب هذا العمل.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الهجوم الدنيء» الذي «استهدف أكراد فرنسا». وبطلب منه سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد في باريس.

وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق. ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا «غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية»، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

لكن الناطق باسم المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي و«ملاحق في تركيا بسبب فنه» والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يوميا» وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».

وأوضح دارمانان أنه «أراد مهاجمة الأجانب» و«من الواضح أنه تصرف بمفرده»، مشيرا إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية. وشدد على أنه «ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديدا»، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم «سياسي» فيما قال المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا إنه من «غير المقبول» عدم وصف إطلاق النار بأنه «هجوم إرهابي». واندلعت اشتباكات في وقت لاحق بين الشرطة ومجموعة من الأشخاص تجمعوا في مكان الحادث في أعقاب الهجوم. وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا يشعلون النيران وسط الشارع ويحطمون نوافذ سيارات، فيما رد ضباط يرتدون معدات مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.

. ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف من قبل القضاء. وكان قد حُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهرًا بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.واتهم أيضًا في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من ديسمبر 2021.

لكن وزير الداخلية قال ان الرجل غير معروف في ملفات استخبارات البلاد والمديرية العامة للأمن الداخلي و«لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف». وقالت المدعية العامة إن فرضية هجوم إرهابي استبعدت في هذه المرحلة من التحقيقات. وصرح والد المشتبه به البالغ من العمر 90 عاما إن ابنه وصباح يوم الحادث «لم يقل شيئا عندما غادر المنزل إنه مجنون»، مشيرا إلى أنه يميل إلى «الصمت» و«منغلق».

