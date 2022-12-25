روسيا تذكر مولدوفا بـ«مصير أوكرانيا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت وزارة الخارجية الروسية، امس من أن خطط حلف شمال الأطلسي «الناتو» بضخ الأسلحة الى جمهورية مولدوفا تهدد بكارثة حقيقية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين «إن تكثيف التعاون بين مولدوفا وبلدان «الناتو» في المجالين العسكري والعسكري التقني هو عامل يقوض أمن مولدوفا نفسها إلى حد كبير». وأضاف غالوزين «وكما تظهر التجربة، فإن الضخ المتهور لهذه البلاد (مولدوفا) بأسلحة غربية، أو نشر وحدات «الناتو» على أراضيها، لا يضيف على الإطلاق إلى أمنها وسيادتها، بل على العكس، تجعلها تقترب من الكارثة». وعزز رأيه بالإشارة إلى ما حدث في أوكرانيا قائلا «والتجربة الأوكرانية واضحة جدا»، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

في غضون ذلك رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تكون روسيا قد حدت من ضرباتها بعيدة المدى إلى حوالي مرة واحدة في الأسبوع بسبب محدودية صواريخ كروز التي بحوزتها، مشيرة إلى أنه من غير المحتمل أن تكون قد زادت مخزونها من ذخائر المدفعية بما يكفي لتمكين عمليات هجومية واسعة النطاق. وقد أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها أصابت نحو 70 جنديا روسيا ودمرت نظامَي مدفعية خلال قصفها مواقع تمركز القوات الروسية في مقاطعة زاباروجيا جنوبي البلاد. وأضافت أن طائراتها نفذت خلال الساعات الماضية غارات عدة على مواقع تمركز القوات الروسية ومنظوماتها الصاروخية وأسقطت 9 طائرات مسيرة، كما قصفت نقطتي تحكم ومستودعين للذخيرة. وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 75 هجوما على أهداف مدنية وبنية تحتية في مقاطعات عدة لا سيما خيرسون جنوبا ودونيتسك شرقا.

من ناحية أخرى، قالت الخارجية الروسية إن الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في أوكرانيا غير صحيح، مشيرة إلى أن الاتحاد العسكري بين البلدين يهدف إلى صد أي عدوان محتمل على أراضي بيلاروسيا.

