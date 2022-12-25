السعودية تطلق استراتيجية دفاع وطني للمرة الأولى في تاريخها

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أفادت تقارير أن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية دفاع وطني واستراتيجية عسكرية وطنية خلال العام المقبل 2023، للمرة الأولى في تاريخها.

وقال القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل كوريلا إن «وثائق الاستراتيجية التي لم يتم تأكيدها علنا من قبل المسؤولين السعوديين، ستعمل على تقنين «رؤية المملكة الاستراتيجية للأمن القومي والأمن الإقليمي»، وفقا لموقع «المونيتور».

ووصف الجنرال كوريلا في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، قرار المملكة بأنه «خطوة حاسمة» في خطط التحديث العسكري لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكشف أن «المسؤولين العسكريين من الولايات المتحدة يعملون خلف الكواليس لمساعدة نظرائهم في السعودية على وضع رؤية طويلة الأجل للأمن القومي للمملكة».

وأضاف كوريلا أن «السعوديين مهتمون جدا بالخطط الاستراتيجية معنا، حتى مع استمرار توتر العلاقات بين الحكومتين».

وتابع مشيرا إلى أن «مخططينا الاستراتيجيين يسافرون إلى السعودية بانتظام للعمل مع القادة العسكريين السعوديين لبناء أفكارهم من أجل رؤية استراتيجية طويلة المدى».

وفي مايو، أعرب كولين كال، ثالث أعلى مسؤول في البنتاغون، عن دعمه الكامل لأهداف التحديث الدفاعي لولي العهد السعودي.

