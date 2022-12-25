إيران ترحب بالحوار مع مصر

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ترحيبه بمقترح لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبدء حوار مع مصر بوساطة عراقية لتحسين العلاقات معها.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية: «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر «بغداد2» في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته».

وأضاف أن «السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة»، مؤكدا «سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون». من جانب آخر، حذر وزير الخارجية الإيراني، القوى الدولية من أن نافذة إحياء الاتفاق النووي، ‏والمعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لا تزال مفتوحة «ولكن ليس إلى الأبد».‏

وكتب في تغريدة على «تويتر» أمس، أن «اجتماعه مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الأردن في وقت سابق من الأسبوع الحالي ركز على اتخاذ الخطوات النهائية المطلوبة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة».

وأضاف أن «نافذة الوصول إلى مثل هذا الاتفاق لن تبقى مفتوحة إلى الأبد».

كما أشار في تغريدته إلى أنه شدد خلال اجتماعه مع بوريل على الحاجة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن «أميركا لا يحق لها إلقاء محاضرات على دول أخرى حول حقوق الإنسان، بالنظر إلى الجرائم التي ارتكبتها في معتقل غوانتانامو وفي سجن أبو غريب بالعراق، وأيضا الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية بحق النساء والأطفال في العراق وأفغانستان واليمن في السنوات الأخيرة».

