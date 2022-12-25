وزيرة الرياضة الفرنسية: حارس الأرجنتين مثير للشفقة

دوليه

وصفت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا أول من أمس حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز بـ «المثير للشفقة» معتبرة أن السخرية التي تعرض لها مهاجم «الديوك» كيليان مبابي من قبل لاعبي المنتخب الأرجنتيني «مقيتة» و«غير لائقة»، مضيفة خلال مقابلة صحافية أن سلوك رفاق ليونيل ميسي «لا يرقى إلى مستوى المنافسة».

وتأتي تصريحات الوزيرة عقب تنديد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإساءة «العنصرية» عبر الإنترنت الموجهة للاعبيه، وتعهده باتخاذ إجراءات بسبب استهدافهم إثر خسارتهم في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين الأحد الماضي. وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا أول من امس إن الطريقة التي تصرف بها الفريق الأرجنتيني بعد الفوز على «الديوك» خلال نهائي بطولة كاس العالم 2022 لم ترق إلى مستوى المباراة، واصفة سلوك اللاعبين الأرجنتينيين بـ «غير اللائق» و«المبتذل»، وذلك ردا على السخرية التي تعرض لها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، خصوصا من الحارس إيميليانو مارتينيز.

وخصت الوزيرة بالذكر خلال مقابلة مع إذاعة «إر تي إل» الفرنسية الحارس الأرجنتيني مارتينيز الذي شوهد في موكب الاحتفال في بوينوس آيرس وهو يحمل دمية ووجهها مغطى بصورة لمبابي. ومباشرة بعد المباراة، سمعت دعوة إلى «دقيقة صمت ... لمبابي» من غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني. وسجل مبابي ثلاثية في المباراة النهائية التي عادت فيها فرنسا من التأخر مرتين، قبل أن تخسر أمام «الألبيسيليستي» بركلات الترجيح، وسجل فيها مبابي ركلته الافتتاحية في مواجهة مارتينيز.

وقالت الوزيرة الفرنسية «أجده مثيرا للشفقة. إنه فعل مبتذل، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة». وأضافت أن «إيميليانو مارتينيز هذا، لا يميز نفسه، بل هو مثير للشفقة». في المقابل، أعربت أوديا-كاستيرا عن سعادتها لأن رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت كتب إلى نظيره الأرجنتيني يشكو من «تجاوزات شاذة» في الاحتفالات. كما أعلن الاتحاد الفرنسي أنه يعتزم تقديم شكاوى ضد المشجعين الفرنسيين الذين نشروا تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر كينغسلي كومان وأوريليان تشواميني ركلتين ترجيحيتين، فيما أهدر راندال كولو مواني فرصة في الأنفاس الأخيرة من الوقت الإضافي.

