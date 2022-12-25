تين هاغ يطلب من مارتينيز العودة

دوليه

بدأ إيريك تين هاغ مدرب مان يونايتد، الضغط على نجم منتخب الأرجنتين ليساندرو مارتينيز ، من أجل إعادته في أسرع وقت ممكن، قبل استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز. ويعيش مارتينيز أسعد أيامه بعد مشاركته مع راقصي التانغو في التتويج بلقب كأس العالم، على حساب فرنسا مؤخرا. وبحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن المدرب الهولندي يرغب في انتهاء مارتينيز من احتفالاته، للعودة سريعا إلى إنكلترا، من أجل المشاركة مع اليونايتد في المباريات المقبلة. وقال تين هاغ: «الاستشفاء يتطلب 5 أو 6 أيام بعد انتهاء كأس العالم، لكن يجب أن يتفهم مارتينيز أن البريميرليغ سيعود يوم 27 ديسمبر الجاري». وختم: «سنحاول ضمان تعافي الجميع قبل العودة السريعة للبريميرليغ، لهذا نحن نستعد لذلك ونتقبله».

